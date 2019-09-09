Shazam 2 Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
İlk filmin yakaladığı muazzam başarının ardından çekimlerine başlanan Shazam 2 hakkında bilinenleri derledik: Kim oynayacak; ne zaman gelecek?
- Barış Terun
Shazam, 2019 yılının Nisan ayında gösterime girmişti. Zachary Levi baştan beri doğru adaydı ve gerek izleyicilerden, gerekse otoritelerden tam not aldı. Disney'in gişe rekortmeni Tangled'da seslendirme sanatçılığı unvanını üstlenen ve Chuck'taki rolüyle çoğunluğun beğenisi kazanan Levi, her anlamda role tam oturdu.
Sadece 85 milyon dolar seviyesinde bütçeye sahip olan yapım, 400 milyon dolara yakın gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Kar-zarar oranı hesaplanırsa bu fazlasıyla tatminkar bir rakam...
Bu başarı tabii ki burada kalmamalıydı ve Shazam 2'nin çevrimine başlandı. İlk filmde olduğu gibi, Shazam 2'de de Henry Gayden senaristlik görevinini üstlenecek. David F. Sandberg ve Peter Safran gibi usta isimler de yapımcılık koltuklarında oturacaklar.
Filmde Zachary Levi'nin yanı sıra; Freddy Freeman, Grace Fulton, Mary Bromfield, Ian Chen, Jovan Armand, Pedro Peña, Faithe Herman, Asher Angel, Michelle Borth, Ross Butler, DJ Cotrona ve kötü adam Black Adam olarak da Dwayne Johnson'ın yer alması bekleniyor. Black Adam karakterinin, parazitik bir uzaylı ve saf kötü Mister Mind ile işbirliği yapması da yüksek bir olasılık.
Son anda bir terslik gerçekleşmezse film; 2020 yılının sonunda veya en geç 2021 başında sinema tutkunları ile buluşacak.
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