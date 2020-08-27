Starbucks, Blockchain teknolojisine geçiyor! Peki Blockchain nedir?

Ünlü kahve zinciri Starbucks, Blockchain teknolojisi kullanarak müşterilerinin memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Kahve zinciri müşterilerine daha şeffaf bir kahve deneyimi sunmak amacıyla yazılım devi Microsoft ile bir iş birliği yapıyor.Kahvelerin toplanmasından kavrulmasına ve tedarik edilmesine kadar bütün aşamaların müşterilerle buluşması sağlanacak.
KAHVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLARA KOLAYLIKLA ULAŞILABİLECEK
Müşterilerin içtikleri kahvelerin çekirdekleriyle ilgili serüveni bilmesi gerektiği fikrinden yola çıkan Starbucks, bu noktada söz konusu sistemi oluşturulan kodlar sayesinde müşterilerine sunacak. Bu sayede meraklı kişiler kahvenin nerede üretildiğini, nerede kavrulduğunu, nasıl kavrulduğunu ve demleme tekniklerine kolaylıkla ulaşabilecek.
Örneğin yiyeceklerinin nasıl yetiştirildiğini, kökenini ve bunun etik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilip üretilmediğini merak ediyor ve araştırıyor. Starbucks da bu noktada söz konusu kitleye odaklanıyor.
BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Blockchain şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri kayıt sistemidir. Bir veritabanı değildir çünkü kaydedilen veri bir daha değiştirilemez veya silinemez. Bu özelliğini verilerin biriktirildikleri blokları aynı bir zincir gibi, birbirlerine şifreleme algoritmaları ile bağlayarak saklamasına ve bu zincirin birçok kişiyle dağıtık olarak paylaşılmasına borçludur.
Bu anlamda Blockchain bizim değiştirilemez ve manipüle edilemez kayıtlar tutmamızı sağlar. Ve bu teknolojiyi bu kadar büyük yapan asıl olay ise merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymamasıdır. Bu işlemlerin deftere kaydı ve ağa yayılması tamamen demokratik bir biçimde ağ üzerindeki bilgisayarlar tarafından yapılır. Ne kadar çok bilgisayar bu ağa katılırsa bu sistemin güvenilirliğini o derece de arttıracaktır.
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