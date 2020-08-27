Starbucks, Blockchain teknolojisine geçiyor! Peki Blockchain nedir?

Günümüzde Blockchain birçok sektörde yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Popüler kahve zinciri Starbucks da Blockchain ile kahvelerin takibini yapacak. Microsoft'tan bu konuda yardım alan şirket, müşterilerini bu teknoloji ile kahvelerin tüm aşamalarına ulaştırmayı planlıyor...