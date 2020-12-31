StartupMarket'e 1.5 Milyon TL'lik Fon!

StartupMarket'e girişimleri yatırımcılarla buluşturması için 1.5 milyon TL'lik fon!

StartupMarket'e 1.5 Milyon TL'lik Fon!

Dünyada son dönemde giderek önem kazanan ve 03.10.2019 tarihli SPK tebliği ile Türkiye'de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile özellikle teknoloji girişimlerine sermaye sağlamak üzere kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama, 1.5 milyon TL yatırım aldı. StartupMarket Kitle Fonlama Platformu, ilk yılında 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

StartupMarket.co'nun spin-off şirketi olan StartupMarket Kitle Fonlama Platformu, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) sürecini geçtiğimiz ay başlatmıştı. Hisse bazlı fonlamaya odaklanacak olan StartupMarket Kitle Fonlama Platformu, Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. liderliğindeki oluşumdan 1,5 milyon TL yatırım aldı. Yatırım turuna Mine Şenuysal Özgür, Vedat Yürek, Alper Şener, Doç. Dr. Murat Köseoğlu, Fatih Alparslan ve Av. Yiğit Çavuşoğlu da katıldı.  

Escort Teknoloji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer ''Yeni teknolojiler üzerine yaratıcı iş modelleri geliştiren gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesine destek olurken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bu girişimde yer almaktan çok mutluyuz '' dedi. 

"Hedef Daha Fazla Girişime Kaynak Sağlamak"

StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO'su Serkan Bağçe, startuplar ile yatırımcıların buluşması konusunda kolaylık ve verimlilik sağlayarak ekosistemi büyütmeyi hedeflediklerini belirterek "Bu yatırımı, kitlesel fonlama pazarını Türkiye'de inşa etmek için kullanacağız. Kitle Fonlama Platformu sayesinde yüzlerce yatırıma aracılık etmeyi hedefliyoruz. Aldığımız her yatırımı ve elde ettiğimiz tüm geliri, startup'ların yatırım alma, büyüme ve ekibini güçlendirme süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlamak için kullanacağız." diye konuştu. 

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