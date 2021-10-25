Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: İndirimler başlıyor!

Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021 tarihleri belli oldu. Binlerce oyuncu için indirime girecek olan oyunlar, Cadılar Bayramı boyunca oyuncuları sevindirecek.
Steam, kış indirimleri, Yılbaşı indirimleri ve Cadılar Bayramı indirimleri gibi pek çok farklı tarihte oyunları indirimli fiyatlarla satışa sunuyor. 2021 yılının Cadılar Bayramı İndirimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
Steam Cadılar Bayramı İndirimi Ne Zaman? (2021)
Steam Cadılar Bayramı indirimi her yıl Ekim ayının son pazartesi günü başlayıp 5 gün sonra sona eriyor. Buna göre 2021 yılında Steam Cadılar Bayramı İndirimi 28 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Steam DB de etkinlik tarihlerinin 28 Ekim-1 Kasım arası olacağını doğruladı.
Steam Cadılar Bayramı İndirimi geçtiğimiz yıl (2020) 29 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
Hangi Oyunlar İndirime Girecek?
Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde genellikle korku temalı oyunlar büyük indirime giriyor. Bu nedenle özellikle korku, gerilim türü oyunları sevenler, uygun fiyata bu oyunların sahibi olabilecek.
Steam İndirimleri 2021
- Steam Kış İndirimi 2021: 22 Aralık - 5 Ocak 2021 (Bitti)
- Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2021: 10 Şubat - 14 Şubat (Bitti)
- Steam Altın Hafta İndirimi 2021: 29 Nisan - 6 Mayıs (Bitti)
- Steam Yaz İndirimi 2021: 24 Haziran - 8 Temmuz (Bitti)
- Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: 28 Ekim - 1 Kasım 2021 (Gelecek)
- Steam Sonbahar İndirimi 2021: 26 Kasım - 2 Aralık (Gelecek)
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