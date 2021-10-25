Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: İndirimler başlıyor!

Steam Cadılar Bayramı İndirimi için nefesler tutuldu. 2021 yılının Cadılar Bayramı dolayısıyla Steam her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok sevilen oyunda indirim yapacak. Peki indirimler ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: İndirimler başlıyor!

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Steam Cadılar Bayramı İndirimi 2021: İndirimler başlıyor!

 

 