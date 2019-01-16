Steam'deki Oyun Sayısı 30.000'i geçti
Oyun platformu Steam'de artık 30.000'den fazla oyun var!
- Levent Öztürk
Steam, platformunda 30.000 oyunu geçmiş durumda. Firma bu sayıya, geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde ulaşılmıştı ve bu sayı sadece oyunları içeriyor. Ne yazık ki bu sayı aynı zamanda terk edilmiş veya beğenilmeyen pek çok oyunu da içeriyor.
Bu sayı, 21.000'e ulaşan DLC, yazılım ve videoları içermiyor. Steam üzerindeki muazzam içerik miktarı düşünülürse, firmanın UI güncellemesi istiyor olmasına şaşırmamak gerekiyor.
Steamspy'ın söylediğine göre yaklaşık olarak 9700 oyun 2018 yılında ve 6300 oyun 2017 yılında eklenmişti. Bu da yaklaşık olarak 16000 oyunun, yani var olan oyunların yarısından fazlasının son iki yılda eklendiği anlamına geliyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Wikipedia PS4 oyunları listesi sayfasına göre şu anda 1800'den biraz fazla oyun bulunuyor.
PC oyun alanında dijital mağaza ortamı kısa bir süre önce hararetli bir rekabete başlamış olsa da, Epic Game Store'un Steam'i yakalamadan önce ilerlemesi gereken uzun bir yol bulunuyor. Yeni platformun şu anda sahip olduğu oyun yayımlarına yavaş yaklaşım, bitmeyen oyun isimleri listesi içerisinde kaybolmak istemeyen kullanıcıları platforma çekmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra daha büyük gelir payı ve görülme ihtimalinin yüksekliği sebebiyle geliştiriciler de bu platformda avantaj yakalıyorlar.
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