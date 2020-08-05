Tatile Çıkacaklara Dikkat Edilmesi Gereken 7 Güvenlik Tavsiyesi

Pandemi süreci ile birlikte tatil için gerçekleştirilecek seyahatlerde güvenlik ilk kriter oluyor. Kişisel sağlık için alınacak tedbirlerin yanında cihazlar ve veriler için de yüksek güvenliklerin alınması gerektiğini hatırlatan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, seyahate çıkacaklar için kiralık arabalarda bırakılan dijital izlerden, kullanılan ağlara kadar birçok noktada dikkat edilecek siber güvenlik önerilerini paylaşıyor.