Tesla Model 3 Autopilot Yine Kaza Yaptı!

Tesla'nın Autopilot özelliğinin tartışmalara konu olduğu bir sır değil. Genellikle Autopilot'un aktif olduğu durumlarda kaza yaşanan olaylar, bu tartışmaları alevlendiriyor. Şimdi de Tesla ve Autopilot özelliği bir kez daha manşetlerde.
7 Aralık Cumartesi günü, sabah erken saatlerde bir Tesla Model 3, Norwalk (ABD) şehrinde Interstate 95 bölgesinde bir polis aracı ile beraber başka bir araca daha çarptı. Model 3'ün Autopilot modu, polis aracına arkadan çarpmadan önce aktifti ve daha sonrasında bozulmuş bir araca daha çarptı.
Model 3'ün sahibi, kaza öncesinde aracın arkasında yer alan köpeğini kontrol etmek için Autopilot'u aktif ettiğini söyledi. Ancak ajansın Facebook sayfasında yazdığı üzere, aracınızın yetenekleri ne olursa olsun, sürekli olarak dikkatinizin yolda olması gerekiyor ve her ne kadar bazı araçların sınırlı otonom yetenekleri olsa da, henüz yollarda bulunan hiçbir tam otonom veya kendini süren araç yok. Bu uyarı, Tesla'nın Autopilot konusunda kendi tutumu ile de paralellik gösteriyor ve firma, Autopilot aktifken de dikkatinizin yolda olması gerektiğini sık sık hatırlatıyor.
Neyse ki bu kazada ciddi yaralanan kimse yok. Tesla sürücüsü ise Dikkatsiz Kullanım ve Tehlikeye Atma cezaları almış durumda. ABD'nin Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu da Autopilot özelliği yüzünden gerçekleşen kazaları incelemeye devam ediyor.
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