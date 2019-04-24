Tesla Tam Otonom Taksi Ağı Kuracak
Geride kalan Tesla etkinliği, birbirinden etkileyici duyurulara sahne oldu!
- Doğan Kürşat Aktaş
İlk çeyrek kazanç açıklamasından iki gün önce, Tesla özerk teknolojisini yatırımcılara açıklayacak bir etkinlik düzenledi. Görüşmeler hissedarların beklediğinden daha yoğundu ancak Tesla'nın tam anlamı ile kendi kendini süren bir araba tanıtımına şahit olmak için büyük bir fırsattı.
Tesla, tam otonom araç tanıtımında ayrıca büyük bir süprize imza atarak tamamen otonom Tesla araçlarından oluşacak bir robo-taksi ağının gelecek yıl yollarda olacağını duyurdu. Şirket, etkinlikte tanıttığı robo-taksi ağının nasıl çalışacağı konusunda da bazı detayları açıkladı. Tesla, bu yeni teknoloji iş ağının ilk adımlarını atmak için otonom otomobillerin kullanacağı bilgisayarı da kendisi tasarladı.
Tesla'nın tanıttığı yapay sinir ağı yongası sıfırdan inşa edilmiş olması ile dikkat çekiyor. Tesla'nın açıklamalarına göre bu yongayı üretmek için hazırlanan proje 2016 yılında başlatıldı. Bu proje, şirketin ilk kez kendisine ait bir yarıiletken mimarisini oluşturduğu proje olarak da tarihe geçti. Araçlardaki torpido gözünün arkasında yer alacak olan her bir bilgisayar, bir yonganın arızalanması durumunda ikinci yonganın devralması için yedek devreler bulunduruyor.
CEO Elon Musk, daha önce hiç çip tasarlamamış olan Tesla'nın "dünyanın en iyi çipini tasarladığını" öne sürerek Tesla'nın bu başarısından övgüyle bahsetti. Musk daha önce Tesla araçlarında bulunan donanımlar hakkında söylediklerini tekrarladı. "Şu anda tüm Tesla otomobilleri bugün kendi kendine sürüş için gerekli her şeye sahip. Tek yapmamız gereken yazılımı geliştirmek."
Bu donanım, şirketin aracın otonom çalışması için kameralara ve radarlara güvendiği bir sistemden ibaret. LiDAR (Işık Algılama ve Değişme) konusu gündeme geldiğinde Musk, "Otonom araçlar için geliştirilen LiDAR sistemi beyhude bir çaba halini aldı. LiDAR'a güvenen herkes, başarısızlığa mahkumdur." açıklamasında bulundu. Daha sonra "Bu saçma sapan ve aptalca sistem, pahalı ve gereksiz" sözlerini açıklamasına ekledi.
Diğer birçok otomobil üreticisi, sürücülerinin yardım özellikleri için LiDAR'ı kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Son yıllarda bu teknolojinin maliyeti düşerken, geliştirilen sistemler daha fazla görme kabiliyetine sahip. Radar ve kameralarla birleştiğinde araçların dünyayı görmesi için ek bir araç konumunda gelen sistem, bu sebeple üreticiler arasındaki popülerliğini koruyordu. Ancak buna karşı Tesla, katılımcılarına yaptığı açıklamada katılımcıların etkinliğe lazerler ile değil, gözlerini kullanarak geldiklerini belirtti.
Aslında bu, LiDAR'a karşı garip bir argüman. Zira insanlar 360 derecelik bir görüş açısına sahip değil. Ancak bir Tesla, sahip olduğu sekiz kamera sayesinde dünyayı tüm açılardan görebiliyor. Buna karşılık olarak biir insanın sekiz gözü bulunmuyor. Aracın dünyayı görme ve dünyayla etkileşim biçimine gelince, şirket "kesme" gibi eylemlere karşın (bir otomobil başka bir arabanın önüne çektiğinde) şirketin nöral işlem ağını gerçek dünya etkileşimlerini kullanarak geliştirdiğini belirtti. Şirket, bundan sonra şerit değiştirmek üzere olan araçların hareketlerini anlamak için sistemi eğitiyor.
Elon Musk ise Tesla'nın sahip olduğu teknolojik gelişmelerine güvenerek başlatacağı otonom taksi servisi hakkındaki görüşlerini etkinlikte dile getirdi.
"Eğer bir yıl, belki de üç ay sonra yolda bir milyondan fazla robo-taksimiz olacak."
Musk'a göre robo-araçlar, müşterilerini her yere götürmek için gerekli teknik yeterliliğe sahip olacak.
Musk, Tesla araçlarının yıl sonuna kadar San Francisco ve New York gibi yoğun şehir bölgelerinde tam otonom bir şekilde dolaşmaya hazır olacağını söyledi. Bu noktada Tesla'nın "Kendi kendine sürüş" tanımının diğer otomobil üreticilerinden çok daha agresif olduğunu belirtmemiz gerekiyor.
Ancak çoğu yatırımcının alışmış olduğu gibi Tesla, etkinliklerde duyurduğu yol haritalarına sadık kalmaması ile biliniyor. Ancak Musk'a göre, önümüzdeki yaz herkes plaja otonom bir Tesla tarafından götürülme imkanına sahip olabilecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın