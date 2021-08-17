Tesla'ya Yeni Şok: Autopilot İçin Yeni Bir Soruşturma Başlatıldı

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (ABD), Tesla'nın "kendi kendini süren" Autopilot sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirkete ait arabalar birkaç kazaya karışmış olsa da, soruşturma 11 özel vakaya odaklanacak. Bu kazalar, arabaların ilk yardım ekiplerinin müdahale alanlarına ait kazalardan oluşuyor.
NHTSA'nın Kusur Soruşturma Ofisi (ODI), soruşturmanın resmi belgelerinde "Ocak 2018'den bu yana, Kusur Araştırma Ofisi (ODI), çeşitli konfigürasyonlardaki Tesla modellerinin bir veya daha fazla araca çarptığı on bir kaza tespit etti. Kazalar bu özetin sonunda tarihe, şehre ve eyalete göre listeleniyor" dedi.
"Olayların çoğu hava karardıktan sonra meydana geldi ve karşılaşılan kaza alanları, ilk yardım ekiplerinin araçlarının ışıklarını, işaret fişeklerini, ışıklı bir ok tahtası ve yol konileri gibi olay yeri kontrol önlemlerini içeriyordu. İlgili araçların hepsinin, kazalara yaklaşma sırasında Autopilot veya Trafik Duyarlı Seyir Kontrolü kullandıkları doğrulandı."
İsmi tam otonom sürüşü andırıyor olsa da Autopilot teknolojisi aktifken araçlar kendi kendilerini sürmüyor ve sürücü halen tam sorumluluk sahibi sayılıyor. Teknoloji, aracın şeridini ve hızını korumasını ve yol ortamıyla akıllı bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan ancak kolayca kandırılabilen bir Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) olarak tanımlanıyor. Örneğin kısa bir süre önce bu teknolojinin kehribar renkli dolunayı bir trafik ışığıyla karıştırabileceği bildirildi...
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