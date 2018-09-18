Tesla'nın Gigafactory tesisinde yangın çıktı!

Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory tesisinde yangın çıktı!

Tesla fabrikasında yangın...

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