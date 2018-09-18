Tesla'nın Gigafactory tesisinde yangın çıktı!
Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory tesisinde yangın çıktı!
Tesla, bütün sorunlarının yanı sıra bir de yangınla mücadele etmek zorunda kaldı. Tesla'nın ve ilçe acil müdahale ekiplerinin raporuna göre yangın, Cumartesi günü geç saatlerde Nevada'daki Gigafactory'de gerçekleşti ve firma çalışanları fabrikayı terk ederlerken üretim durdurulmak zorunda kaldı. Neyse ki yaralanan olmadı ve fabrika üretime Pazar günü erken saatlerde devam edebildi. Yaşanan hasarın boyutu ve tesisin batarya ve motor üretiminin nasıl etkileneceği ise henüz açıklanmış değil.
Tesla yangının sebebini ararken, yangının Gigafactory üçüncü katındaki soğutucu tüp kaplama fırınında çıktığını söyledi.
Bu yangının muhtemelen Tesla'nın genel üretim problemlerine bir yenisini ekleyeceği tahmin edilebilir. Ayrıca Elon Musk ve ekibi için çok kötü bir zamana denk geldiği de söylenebilir. Tesla zaten mümkün olduğunca fazla EV üretmeye çalışıyor ve çeyrek için üretim miktarını arttırması gerekiyor. Firmanın kısa bir süre önce üretimi arttırmak için renk seçeneklerini azaltmış olması da, üretim konusunda zaten yaşamakta olduğu sıkıntıların önemli bir göstergesi.
Levent Öztürk
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