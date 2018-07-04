Tesla'nın önemli bir ismi daha firmadan ayrıldı
Tesla'nın önemli yöneticilerinden biri daha firmadan ayrıldı.
Görünene göre Tesla, Model 3 üretimi hedeflerine ulaşmasının ardından sadece iyi haberlere sahip değil. Firmanın Bloomberg'e doğruladığı üzere kıdemli mühendislik VP'si Doug Field firmayı terk etmiş durumda. Field'in neden ayrıldığı veya yerine kimin geçeceği belli değil ancak ailesiyle geçireceği altı haftalık bir izin sürecinden dönmüş olması gerekiyordu. Sebepler ne olursa olsun, bu izin süresinin bir çalışan olarak kalmasına yeterli olmadığı görülebiliyor.
Daha önce Apple ve Segway'de de çalışmış olan Field, Tesla'ya 2013 yılında firmanın yeni nesil EV'lerini geliştirmek için katılmıştı. Bu anlamda firma üzerindeki izinden kaçınmak kolay değil. Ancak potansiyel bir anlaşmazlık noktası da bulunuyor. Elon Musk, 2017 yılında Model 3'ün bir gerçekliğe dönüşmeye başladığı sıralarda Field'in hem imalat hem de üretim süreçlerini kontrol etmesini istemişti. Tesla, robotlara çok fazla odaklanarak Model 3 üretim seviyesini arttırma konusunda sorunlar yaşamıştı. Musk, firmasının haftada 5000 Model 3 üretimi hedefine ulaştığından emin olmak için imalat sürecinin kontrolünü eline almıştı ve Field, temel olarak rolünün büyük bir kısmını kaybetmişti.
Bunun anlamı Field'in dışlanmış hissettiği veya Tesla'nın Field'in yetersiz olduğunu düşündüğü değil. Ancak bu durum, EV üreticisinin tarihinde önemli bir strateji değişimine yol açabilir. Firma henüz Semi veya yeni Roadster'i dağıtıma sunmuş değil ve hâlâ Model Y crossoever veya pickup kamyonetini resmi olarak tanıtmış değil. Field'in yerini kim alırsa alsın, pek çok Tesla aracında izini bırakacağı kesin.
Levent Öztürk
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