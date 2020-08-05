TikTok Engellenecek Dedikodusu, VPN'leri Adeta "Uçurdu"

TikTok'un ABD'de engelleneceğine dair dedikodular, VPN kullanımında ani bir yükselişe neden oldu. Google Trends'teki verilere göz atıldığında "TikTok VPN" aramasının, Trump yönetiminin engelleme imasının ardından sıçrama yaptığı gözleniyor.
ABD'ye göre uygulamayı geliştiren ByteDance ile Çinli yetkililer arasında endişe verecek yakınlıkta bir ilişki bulunuyor. Bu ilişkinin sonucu olarak Çin hükümetinin bol miktarda kullanıcı verisine ulaşabildiği düşünülüyor. TikTok daha önce benzer endişeler nedeniyle Hindistan'da engellenmişti.
Son zamanlarda internete hükümetler tarafından getirilen yasaklar, onu aşmaya yönelik VPN gibi hizmetlerin yükselişine neden oldu. İnternete yönelik yasakların hoş olmadığı ve çoğu zaman rahatlıkla aşıldığı bir gerçek, ancak gizlilik konusunda kullanıcıların daha bilinçli olması ve her uygulamaya gözü kapalı güvenmemesi gerekiyor.
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