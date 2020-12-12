Tüm zamanların unutulmaz en iyi filmleri! IMDb puanı en yüksek 30 film!

Sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde film severler internet üzerinden en iyi ve mutlaka izlenmesi gereken filmler listesi gibi aramalar yapıyor. Yerli ve yabancı, Hollywood, Avrupa sinemasından eski ve yeni en iyi filmleri bulabileceğiz tüm zamanların en iyi filmlerinden oluşan 30 filmlik bir liste hazırladık. IMDb puanlarına listesine göre düzenlenen filmlere göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler!
30. PİYANİST / THE PIANIST (2002)
IMDb Puanı: 8.5
Piyanist / The Pianist filminin konusu nedir? Wladyslaw Szpilman, savaş patlak verdiğinde 27 yaşındaydı ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombalandığında Chopin'in C minor Nocturne'nü çalıyordu. Tüm Yahudiler gibi o ve ailesi de evlerinden çıkartılarak Varşova gettolarına sürülmüştü. Bu çok yetenekli genç adam yeni yaşamında karaborsacıların ve işbirlikçilerin eğlendiği barlarda çalmaya başlamıştır. İşte bu işbirlikçilerden biri onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır. Savaş fısıltıları, direnişçiler ve sürpriz bir Alman subayı sayesinde Szpilman savaşta hayatta kalmayı başarır.
29. SEVGİNİN GÜCÜ / LEON (1994)
IMDb Puanı: 8.5
Sevginin Gücü / Leon filminin konusu nedir? Mathilda, New York'ta yaşayan ailesi dağılmış 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesini sevmeyen Mathilda için en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşınca mafya ailenin tüm bireylerini öldürür. O sırada alışverişte olan Mathilda ise olaydan kılpayı kurtulur ve Leon'un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir. Ancak Mathilda'ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat gerer. Aslında babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır.
28. KÖSTEBEK / THE DEPARTED (2006)
IMDb Puanı: 8.5
Köstebek / The Departed filminin konusu nedir? Köstebek, mafya ve polis teşkilatı arasında geçen savaşı anlatıyor. Uzun yıllardan beri mafya tarafından, polis teşkilatına sızmak üzere yetiştirilen adamlar son derece iyi pozisyonlardadırlar teşkilat bünyesinde. Aynı şekilde polisin aynı amaçla yetiştirdiği adamları da mafya içinde cirit atmaktadırlar. Ancak vakit her şeyin açığa çıkma vaktidir. Her iki cephede de köstebeklerin var olduğu anlaşıldığında söz konusu köstebeklerin ölümle burun buruna gelecekleri koşturmaca ve macera başlayacaktır.
27. PRESTİJ / THE PRESTIGE (2006)
IMDb Puanı: 8.5
Prestij / The Prestige filminin konusu nedir? Prestij, birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın hikayesini anlatıyor. 19.yy sonlarında Londra'da Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkadaştırlar hem de bir sihirbazın asistanlarıdırlar. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert, onun ölümünden Alfred'i suçlar ve birbirlerine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de hem ünlü olurlar hem de rakip sihirbazlara dönüşerek birbirlerinin sahne üstünde performansını sabote etmeye kalkışırlar. Alfred başarılı bir hile yapınca Robert, rakibinin sırrını çözmek konusunu takıntı halinde getirir ve trajik olaylar birbirini kovalar.
26. YILDIZLARARASI / INTERSTELLAR (2014)
IMDb Puanı: 8.6
Yıldızlararası / Interstellar filminin konusu nedir? Yıldızlararası'nda, teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir; amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan Büyükbaba Donald çocuklara göz kulak olurken, henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı biliminsanı kariyerini özleyen Cooper'un karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir...
25. YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM IV- Yeni Bir Umut (1977) /STAR WARS
IMDb Puanı: 8.6
Yıldız Savaşları Yeni Bir Umut konusu nedir? Luke Skywalker (Mark Hammil) amcası ve teyzesiyle tarım işinde uğraşmaktadır. Ne kadar Akademi'ye katılıp "jedi" olmak istese de amcası buna karşı çıkmaktadır. Bu arada şeytani bir imparator galaksiyi ele geçiriyor ve "Ölüm Yıldızı" denilen, gezegenleri yok edebilecek güce sahip olan bir gemi yapıyor. Direnişçilerin başı olan Prenses Leia (Carrie Fisher) bu geminin planlarını ele geçiriyor ve R2-D2 (Kenny Baker)'nun içine koyuyor. Bu planların Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness)'ye ulaşması gerekiyor. R2-D2 önce Luke Skywalker'la karşılaşıyor ve birlikte Obi-Wan Kenobi'yi buluyorlar. "Ölüm Yıldızı"nı yok etmek için Han Solo (Harrison Ford) ve Prenses Leia'yla birlikte imparatora savaş açıyorlar.
24. ŞAHANE HAYAT (1946) / IT'S A WONDERFUL LIFE
IMDb Puanı: 8.6
Şahane Hayat konusu nedir? Şahane Hayat'da, üst üste gelen olaylar yüzünden iş adamı George Bailey intiharın eşiğine gelmiştir ve köprünün kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adlı 'koruyucu melek' belirir ve George'u intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George'a küçük bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyunda George eski hayatına geri dönecektir ve George, hayatındaki insanların George'la hiç tanışmamış olsalardı ne şekilde bir hayat süreceklerini görecektir. Bu sıradışı deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlar ve hayatının değerinin farkına varır.
23. KUZULARIN SESSİZLİĞİ (1991) / THE SILENCE OF THE LAMBS
IMDb Puanı: 8.6
Kuzuların Sessizliği konusu nedir? Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter'dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.
22. HAYAT GÜZELDİR / LIFE IS BEAUTIFUL (1997)
IMDb Puanı: 8.6
Hayat Güzeldir konusu nedir? Hayat Güzeldir'de, başkahramanımız hayat dolu Guido'nun güzeller güzeli öğretmen Dora'ya vurulur ve tüm engellere rağmen evlenirler. Ardından bir de çocuk sahibi olan çiftin hayatlarındaki tüm pürüzler ortadan kalktığında savaş patlak verir. Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olarak söyleyecek; oğlu, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.
İkinci Dünya Savaşı'nın sivillerin üzerindeki yıkıcı etkisini beyaz perdeye en iyi uyarlayan filmlerden biri olan Hayat Güzeldir, tüm olumsuzluklara rağmen her daim bir umut ışığı olduğunu adında olduğu gibi, içeriğinde de barındırıyor.
21. TANRI KENT (2002) / CIDADE DE DEUS
IMDb Puanı: 8.6
Tanrı Kent konusu nedir? Tanrıkent, şiddet dolu arka sokaklarda yaşayan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor. Filmde kendilerine farklı yollar seçen çocukların gözünden Tanrıkent'in yokedici gelişimine tanıklık ederiz. Tanrıkent 2002'nin olay filmlerinden biri. Rio De Janerio'nun suç dolu gecekondu mahallelerinden geçen, izleyiciyi altüst eden bir film.
20. YEDİ (1995) / SE7EN
IMDb Puanı: 8.6
Yedi filminin konusu nedir? Cinayet masasından iki dedektif bir seri katilin peşine düşer. Bu katil, cinayetleri dünyayı yedi ölümcül günahtan temizlemek için işlemektedir. Bu günahları işleyenlerden bir liste yapan katil, kendini tanrının görevlisi sayar ve kurbanlarını acımasızca öldürür. Yönetmen David Fincher imzalı film,sürükleyici konusu ve oyuncuların performanslarıyla tüm dünyada gişede büyük başarı yakalamıştı.
19. YEDİ SAMURAY- KANLI PİRİNÇ (1954) / SEVEN SAMURAY
IMDb Puanı: 8.6
Yedi Samuray konusu nedir? Yedi Samuray, haydutların saldırdığı fakir bir köyü korumaya çalışan samurayların hikayesini anlatıyor. Usta Samurai Kambei'nin cesareti ve fedakarlığına şahit bir grup köylü ondan sürekli olarak haydutlardan köylerini korumasını isterler. Kambei bu isteği herhangi bir çıkarı olmamasına rağmen kabul eder ve ilk olarak kısa süre sonra müridi olan genç samurai Katsushiro'yu, ardından da güç kullanmaya meraklı bir samurai olarak görünen, fakat sonradan bir çiftçinin oğlu olduğu ortaya çıkan Kikuchiyo'yu yanına alır.Takımına dört yeni samurai daha ekleyerek köyü savunmaya girişen Kambei köylüler tarafından heyacanla karşılanır,herkesin sevgisini kazanır; bir süre sonra onlara kendilerini savunmayı öğretmeye başlar. Bu arada haydutlar köyün sınırlarında dolaşmakta ve yeni saldırıları için uygun bir zaman kollamaktadırlar...
18. GUGUK KUŞU (1975) / ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
IMDb Puanı: 8.6
Guguk Kuşu konusu nedir? Orijinal adı "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ile aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, akıl hastası numarası yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevkedilen bir mahkûmun (Jack Nicholson) geçirdiği zamanı konu alıyor. Mahkûm, bu süre içerisinde hem kaçma planları yapıyor hem de akıl hastanesindeki diğer hastalarla farklı bir diyalog kuruyor. Terapilerdeki kendi başına buyruk hareketleri ve özgürlüğe olan düşkünlüğü nedeniyle diğer hastalara kötü örnek olduğunu düşünen baş hemşire Mildred (Louise Fletcher) ile de büyük sorunlar yaşıyor.
17. SIKI DOSTLAR (1990) / GOODFELLAS
IMDb Puanı: 8.6
Sıkı Dostlar konusu nedir? Henry Hill, Jimmy Conway ve Tommy De Vito adındaki iki gangsterle birlikte bir soygun düzenler. Jimmy ve Tommy, Henry'den başka soyguna karışan herkesi öldürür ve ardından mafyada hızlı bir yükselişe geçer. Gangster çetesi içinde hiyerarşik bir yapılanma vardır ve Henry bu durumu kendine yediremez.
16. MATRİX (1999) / THE MATRIX
IMDb Puanı: 8.6
Matrix konusu nedir? Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?
15. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE (2002) / THE LORD OF THE RİNGS: THE TWO TOWERS
IMDb Puanı: 8.7
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule konusu nedir? J. R. R. Tolkien'nin İki Kule adlı kitabından uyarlanmış ve Peter Jackson tarafından yönetilmiş 2002 yılında gösterime giren fantezi filmidir. Filmin olay örgüsünde, Frodo ve Sam'in yüzüğü yok etmek için Mordor'a giderken onun eski sahibi Gollum ile tanışmaları, Aragorn, Legolas, ve Gimli'nin Gandalf'ın dirilişi ile birlikte Rohan'ı savunmaya gitmesi ve Merry ile Pippin'in tutsaklıktan kaçmalarından sonra bir Ent olan Treebeard ile tanışmaları olmak üzere üç hikâye anlatıldı.
14. YILDIZ SAVAŞLARI: İMPARATOR (1980) / STAR WARS: EPISODE V- THE EMPIRE STRIKES BACK
IMDb Puanı: 8.7
Yıldız Savaşları İmparator konusu nedir? Yıldız Savaşları: İmparator'da, İmparator Darth Vader'ın da yardımıyla asileri ezerek evreni hakimiyeti altına almaya çalışmaktadır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenir ve birlikleri oraya gönderirler.Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Lea, son anda Bulut Şehri'ne kaçarlar. Luke bu arada Yoda'yı bulmak ve Jedi eğitimini tamamlamak üzere yola çıkar.Kahramanlarımız bir araya gelip İmparator'u yenebilecekler midir?
13. BAŞLANGIÇ (2010) / INCEPTION
IMDb Puanı: 8.7
Başlangıç filminin konusu nedir? Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur.
Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır.
Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb'un görebildiği bir düşmandır. Olay yeri ise zihniniz.
12. FORREST GUMP (1994)
IMDb Puanı: 8.8
Forrest Gump konusu nedir? Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor.
11. DÖVÜŞ KULÜBÜ (1999) / FIGHT CLUB
IMDb Puanı: 8.8
Dövüş Kulübü konusu nedir? Oregon Üniversitesinde yüksek lisansını yapan Chuck Palanhiuk'un uzak olmayan bir gelecekte geçen ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekilen Fight Club'da filmi anlatan, ünlü bir otomobil firmasında iyi bir işe sahiptir. Tek düze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gelmiştir. Ailesi ve yakın bir arkadaşı olmayan Jack doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna katılır. Bu toplantılar esnasında Marla'yla tanışır o da genç adam gibi hasta olmadığı halde grubun toplantılarına katılmaktadır. Jack'in ve Marla'nın çabaları tüketici kültürünün anlamsızlığına karşı bir duruştur adeta kariyer sahibi ama yanlız insanların bir tepkisi. Jack'ın jenerasyonu ölü bir jenerasyondur. Bir yolculuk sonrası evinin yanmış olduğunu gördüğünde arayabileceği tek kişinin yolculuk sırasında tanıştığı sabun satıcısı Tyler Durden olmasıda adeta bunun bir kanıtıdır. İçilen birkaç biranın ardından park yerinde Tyler, kahramanımızı kendine vurması için kışırtacaktır. Aralarında başlayan bu kavga Jack'in hayatını değiştirecektir. Bir süre sonra Jack Tyler'ın yanına taşınır. Tyler'ın liderliğinde bir dövüş kulübünün kuruluşuyla bu kulübde sayıları elliyi aşmamak kaydıyla genç erkekler birbirleriyle dövüşmeye başlayacaklardır. Kısa sürede popüler hale gelen kulüp ve Tyler Durden hızlı bir şekilde bu ölü jenerasyonun mesihi haline gelir.
10. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001) / THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOW SHIP OF THE RINGS
IMDb Puanı: 8.8
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği konusu nedir? Çok eski çağlarda Elf demircileri, güç yüzüklerini sihirli ustalıklarıyla yapmış ve Karanlıkların Efendisi Sauron, bu yüzükleri işleyip kendi gücüyle doldurmuştur. Daha sonra kendisinden çalınan, diğer tüm yüzüklere hükmeden, Tek Yüzüğü bütün gücüyle tüm Orta Dünya'da aramasına rağmen bulamamıştır. Yüzük, Shire Bölgesi'nde yaşayan Frodo Baggins adlı bir hobbitte bulunmaktadır. Ancak çok büyük bir güce sahip bu yüzüğü yok etmek gerekmektedir. Frodo ve arkadaşları, diğer ırklardan gelen arkadaşlarıyla birlikte yüzük kardeşliğini oluşturur ve hepsi bu yolculukta büyücü Gri Gandalf'ı izler.
9. İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN (1996) / Il BUONO, Il BRUTTO, Il CATTIVO
IMDb Puanı: 8.8
İyi, Kötü ve Çirkin konusu nedir? İyi, Kötü ve Çirkin, üç silah arkadaşının maceralarını konu ediyor. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı bir araçtır. İyi ile Çirkin'in risk barındıran ancak iyi para getiren işleri mevcuttur. Çirkin, aranan azılı bir suçlu olduğu için İyi onu adalete teslim edip önce ödülünü alıyor sonra da darağacından riskli bir metot ile kurtarıp bir sonraki işe kadar sağ kalmasını sağlamaktadır. Bir gün gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla ikilinin araları bozulur. Onlar birbirleriyle didişirken ortaya üçüncü bir hazine avcısı çıkar; o da Kötü adındaki kişidir. Artık her şeyin başka türlü yaşanma zamanıdır...
8. UCUZ ROMAN (1994) / PULP FICTION
IMDb Puanı: 8.8
Ucuz Roman konusu nedir? Ödül avcısı Butch Coolidge şeytanla yaptığı bir anlaşmada ödemeyi durdurmaya karar verir. Honey Bunny ve Pumpkin, hayatlarına biraz hareket katmak isteyen genç ve birbirlerine aşık bir çift soyguncudur. Bu arada iki işi iyi bilen gangster, Vincent Vega ve Jules, günlük işlerinden biri olarak,patronlarına ödemeyi geciktiren bir kaç sahtekar genci vurmaya giderler. Vincent patronun genç ve güzel karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı redderek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri mutheşem bir raslantı sonucu bir araya getirecektir.
7. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ (2003) / THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING
IMDb Puanı: 8.9
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü konusu nedir? Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.
6. SCHINDLER'İN LİSTESİ (1993) / SCHINDLER'S LIST
IMDb Puanı: 8.9
Schindler'in Listesi konusu nedir? Schindler'in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi'nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg'in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapımdır.
5. 12 ÖFKELİ ADAM (1957) / 12 ANGRY MEN
IMDb Puanı: 8.9
12 Öfkeli Adam konusu nedir? 12 Öfkeli Adam, cinayetle suçlanan bir genç ile ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediyor. Latin Amerikalı bir genç adam, babasını öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği bir bıçak ise cinayetin işlendiği odada bulunmuştur, gencin mahkemeye sunduğu savunma zayıftır ve olan biteni duyduklarını söyleyen pek çok tanık vardır. Sanık suçlu bulunduğu taktirde idama mahkum edilecektir.Jüri sonuçları pek de şaşırtıcı değildir: 12 jüri üyesinden sadece sekiz numaralı jüri üyesi Davis 'suçsuz' hükmü yönünde oy vermiştir. Davis'in jüri üyelerini ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin 'suçlu' kararı vermesinin arkasında ise, aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebepler olduğu ortaya çıkacaktır.
4. KARA ŞÖVALYE (2008) / THE DARK KNIGHT
IMDb Puanı: 9.0
Kara Şövalye konusu nedir? Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker'in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları'nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman'in hikayesini konu ediyor. Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları'nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.
3. BABA 2 (1974) / THE GODFATHER: PART II
IMDb Puanı: 9.0
Baba 2 konusu nedir? Genç Vito Corleone 1910'larda Sicilya'dan New York'a göç eder. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışır ve yavaş yavaş yükselmeye başlar. Michael Corleone ise 1950'lilerde ailesinin işlerini düzenlemek için Las Vegas, Hollywood ve Küba arasında mekik dokumaktadır.
Baba 2, 1972 yapımı ilk filmin devamı niteliğinde, yine yazar Mario Puzo ve yönetmen Francis Ford Coppola'nın ellerinden çıkmış usta işi bir yapım. Film, altı adet Oscar ödülü kazanmıştır.
2. BABA (1972) / THE GODFATHER
IMDb Puanı: 9.1
Baba (The Godfather) konusu nedir? Baba, 40'lar ve 50'lerin Amerika'sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü konu alıyor. Don Corleone'nin kızı Connie'nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimi, Don'u artık işleri yönetemeyecek duruma düşürünce, ailenin başına Michael ve ağabeyi Sonny geçer. Danışmanları Tom Hagen'in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, eski moda yöntemleri de değiştirmeye başlar.
1. ESARETİN BEDELİ (1994) / THE SHAWSHANK REDEMPTION
IMDb Puanı: 9.2
Esaretin Bedeli konusu nedir? Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor. Andy Dufresne, genç ve başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü durum yaşanmaktadır fakat Andy gene de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy'nin bu çabalarına ortak olacak bir arkadaşı da olacaktır: Red.Bir Stephen King uyarlaması olan filmde Morgan Freeman ve Tim Robbins başrolde. Film, 1995'te, aralarında en iyi film adaylığı da olmak üzere tam 7 dalda Oscar'a aday gösterildi.
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Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
İyi, Kötü ve Çirkin 1966
hocam 1975 yapımı hababam sınıfının imdb si 9.3 bu durumda en iyisi olmuyor mu