Türkiye uzaya nasıl, ne zaman gidecek? Uzaya gidecek kişinin özelliği...

Türkiye uzaya nasıl, ne zaman gidecek? Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, bu soruları yanıtladı.
Hürriyet'in haberine göre Yıldırım, "Asıl hedefimiz 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmak. Yani uzay aracımızı Ay'da yürütüp bilimsel veri toplamak. Ama ara bir adım koyduk. 2023'te bayrağımızı yerli motor ve yerli uzay aracımızla Ay'a ulaştıracağız. Aracımız 2023'te sert iniş yapacak, yani tekerlekleri açılmayan uçak nasıl hasar alıyorsa oradan bir daha kalkmayacak. Ama motorumuzun ateşlemesi, uzay aracının kontrolü, veri haberleşmesinin sağlanması tüm bunları devrim niteliğinde denemiş olacağız. 2028 yılında da aracımız uzaya insansız olarak gidecek" diyor.
- Uzay aracı imalatı gerekiyor. Uydu yapımında tecrübe kazanmış TÜBİTAK Uzay gibi kurumlarımız bunu yapabilecek durumda. Bu tecrübeyi de uydu yaparak kazandılar RASAT, GÖKTÜRK 2, İMECE ve TÜRKSAT 6A yerli katkıyla yapılıyor. Elbette ki bazı komponentleri almak durumunda kalabiliriz ama mühendislik bizde olacak.
- Roket motoru konusunda Türkiye'de 3 kurum çalışma yaptı, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve DeltaV'nin geliştirdiği hibrit motorumuz. Hem katı hem sıvı yakıt kullanan bu teknolojide dünyada çok iyi noktadayız. Bu motor bir sene içinde uzaydaki göreve hazır hale gelecek. Eğer bu motor elimizde olmasaydı Ay'a gitmek hayal olmaya devam ederdi. Motorun yerli olması maliyeti çok düşürecek.
TÜRK ASTRONOTU UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?
- İnsanlı uzay uçuşları 10 yıllık programda yok. Ama Türk astronotu uzaya göndermek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz. Aday seçimini 4-5 ay içinde tamamlamak zorundayız. Rus araçları çok dar o yüzden adayların 1.70 ila 1.80 boy arasında olması gerekiyor.
UZAYA GİDECEK KİŞİ 100 METREYİ 13 SANİYEDE KOŞABİLMELİ
Milli Uzay Programı'nda '10 yıl içerisinde bir Türk vatandaşını uzaya göndermek' de yer alıyor. Peki uzaya gönderilecek kişi gönüllüler arasından nasıl seçilecek? Haberde İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu bu soruyu şöyle yanıtlıyor:
- Mühendislik ya da temel bilimler üzerine en az lisans diploması olması bekleniyor.
- Fiziksel şartları çok iyi olmalı. Örneğin 1 kilometreyi 3.5 dakikada, 100 metreyi 13 saniyede koşmak gibi özelliklere bakılır.
- Sağlık probleminin olmaması gerekiyor. Uzayda yerçekimi olmaması, radyasyon gibi çevresel şartlar insan sağlığını zorluyor.
- Astronotlar ABD'de 2, Rusya'da 6 yıllık bir eğitim alıyor. Psikolojik çalışmalar uygulanıyor. Yerçekimsiz uzay ortamlarının simülasyonu yapılıyor.
2 YIL EĞİTİM ALMASI LAZIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise uzaya gönderilecek kişi için şu açıklamaları yapmıştı:
"Bir turistik seyahat olmayacak. Bu bir bilimsel misyon olacak. Bu manada böyle bir görevin yükünü, stresini ve fiziki zorluklarını kaldırabilecek bir vatandaş seçilecek. Genelde dünyada havacılık alanında tecrübesi olan insanlar seçiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun Türkiye adına uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu bilimsel misyona uygun yapılacak seçimler gönüllük esasına uygun bir çağrıyla gerçekleştirilecek. Madem bir vatandaşımızı göndereceğiz, madem bu vatandaşımızın üzerine yatırım da yapacağız, bunlar basit hadiseler değil. Bu vatandaşımızın 2 yıla yakın eğitim alması lazım. Özellikle uzaya gitmiş bir Türk vatandaşı, gençler ve çocuklar için rol model olacak. Tüm dünyada astronotlar konuşmacı olarak davet ediliyor, deneyimleri paylaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önüne koyacağımız bir rol modeli çok iyi şekilde yetiştireceğiz. İsminin de Türkçe olması bizi mutlu eder."
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