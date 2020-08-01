Twitter'daki Bitcoin Dolandırıcılığının Beyni O mu? Sürpriz isim

Twitter'da Elon Musk, Billi Gates, Kanye West, Obama gibi yüksek profilli kullanıcıların hesaplarını Bitcoin dolandırıcılığı için hackleyenler deşifre oldu. Çetenin beyni 17 yaşında Floridalı bir çocuk çıktı... Florida eyaletinin Tampa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark; twitter'daki Bitcoin saldırısının beyni olduğu gerekçesiyle gözaltında.