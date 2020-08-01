Twitter'daki Bitcoin Dolandırıcılığının Beyni O mu? Sürpriz isim

Twitter'daki büyük hack olayının beyni 17 yaşındaki Floridalı Graham Ivan Clark mı? Cuma sabahı gözaltına alınan Graham Ivan Clark yalnız değil. İşte detaylar:
Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin iş insanı Jeff Bezos ve ABD'li rapçi Kanye West, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi isimlerin twitter hesapları Bitcoin dolandırıcılarının hedefi olmuştu. Hesaplardan Bitcoin istenilmiş ve gönderilen her bitcoinin 2 katının geri gönderileceği yönünde mesajlar paylaşılarak, "Adresime gönderilen tüm BTC ödemelerini iki katına çıkarıyorum. 1000 dolar gönderiyorsun ve 2000 dolar geri göndereceğim!" denilmişti.
Yaklaşık bir gün içinde 400'den fazla hesap hareketi olduğu, hackerların belirttiği Bitcoin adresine 100 bin dolardan fazla para gönderildiği belirtiliyor.
VE YAKALANDILAR
Günlerce konuşulan bu hackleme olayının failleri yakalandı. FBI ve ABD Ulusal Gizli Servisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bitcoin dolandırıcısı ekibin lideri olarak Graham Ivan Clark suçlanıyor.
17 yaşındaki Graham Ivan Clark, Bitcoin dolandırıcılığının beyni olduğu gerekçesiyle Tampa'da gözaltına alındı. Clark 30 ayrı suçtan yargılanacak. Operasyonda Clark'ın yalnız olmadığı da ortaya çıktı. ABD'lilerin yetkililerin Clark'a yardımla suçladığı isimler19 yaşındaki Mason Sheppard (Chaewon) İngiltere ve 22 yaşındaki Nima Fazeli (Rolex) ABD'de Florida'da yaşıyor.
YALNIZ YAŞIYOR
ABD basınına göre soruşturma FBI tarafından yürütülmesine ve federal suçları içermesine rağmen, Clark yerel olarak yargılanacak, çünkü Florida yasaları uygun olduğunda mali dolandırıcılık davalarında reşit olmayanların yetişkin olarak suçlanmasına izin veriyor.
New York Times'a göre Gizli Servis, Nisan ayında Clark'ın hesaplarında 700.000 dolardan fazla Bitcoin ele geçirdi. Daha sonra yetkililerin Clark'ın "beyni" olduğunu söylediği 15 Temmuz hacklemesi geldi.
Clark'ın yalnız yaşadığı dairede gözaltına alındığı öğrenildi. Hillsborough Eyalet Avukatı Andrew Warren, söz konusu dolandırıcılığın sofistike olduğunu; tek bir günde 100.000 dolardan fazla kripto para biriminin gönderildiğini söyledi.
Warren "Görünüşe göre liseyi henüz bitirmiş ama 17 yaşında sıradan bir çocuk değildi. Bu, daha önce görülmemiş bir büyüklüğe son derece sofistike bir saldırı oldu " dedi.
DOLANDIRICILIK NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Bitcoin saldırının kimlik avı yöntemi ile gerçekleştirildiği; bazı Twitter çalışanlarının telefonla kandırıldığı iddia edilmişti. Twitter, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada hacker'ların "az sayıda çalışanı manipüle ettiğini ve giriş bilgilerini kullandığını" söylemişti. Hacker'lar, bu şekilde 45 hesabın kontrolünü ele geçirmişti. Daha sonra 36 hesabın "direkt mesajlarına" da erişildiği ortaya çıkmıştı.
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