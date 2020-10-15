Watch Dogs: Legion Sistem Gereksinimlerine Nvidia Ayarı

Yeni Nvdia grafik kartları ile birlikte, Watch Dogs: Legion'ın PC gereksinimleri değişti. İşte Watch Dogs: Legion'ın PC gereksinimleri.

  • Levent Öztürk
Watch Dogs: Legion gereksinimleri değişti...
Ubisoft

Watch Dogs: Legion, sistem gereksinimlerini güncelledi ve artık PC oyuncularının, Nvidia'nın en son RTX 3000 grafik kartlarını kullanması gerekecek. Belki de daha önemlisi, eğer Watch Dogs: Legion'ı 4K çözünürlükte "ultra" detaylarla oynamak istiyorsanız bir RTX 3080 GPU veya bir RTX 2080Ti'a ihtiyaç duyacak olmanız. Eğer ışın takibi açık olarak 4K ultra (ultra kalitede ışın takibi, DLSS performansa ayarlanmış olarak) o zaman tek seçeneğiniz RTX 3080 (veya tabi ki RTX 3090) olacak; RTX 2080 Ti yeterli olmayacak. Ancak ikinci seçenek için de Intel üzerinde CPU gereksinimleri de Core i9 9700K'den 9900K'ye yükseltildi.

İlginç olan ise Nvidia'nın, RTX 3070'in RTX 2080Ti ile "aynı ya da daha hızlı" performansı sunacağının söylemiş olması. Ancak Legion için durum böyle gözükmüyor. Işın takibi olmadan 4K ultra için RTX 2080Ti yeterli olsa da RTX 3070 yeterli değil ve 3080'e ihtiyacınız var.

Ayrıca Nvidia ve Ubisoft, 1440p'de çok yüksek grafik ayarları ve ışın takibi ile (ışın takibi yüksek, DLSS kaliteye ayarlanmış olarak) oynamak için yeni özellik gereksinimleri de yayınladı ve RTX 3070 burada tavsiye edilen kart olarak yer alıyor. CPU olarak da en azından bir Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 5 3600'e ihtiyacınız var.

Dikkat çekilmesi gereken birkaç nokta daha bulunuyor ve bunlardan biri de temel özelliklerin (1080p çözünürlük, düşük detaylar) daha önceki GTX 960 seçeneği yerine artık bir GTX 970 grafik kartı (veya GTX 1650) gerektiriyor olması. Ne yazık ki eski özelliklerin yeterli olduğu bazı oyuncuların sistemleri oyunu desteklemeyecek gibi gözüküyor.

İyi olan haber ise yüksek grafik ayarlarının 1080p ışın takibi (ışın takibi orta, DLSS kaliteye ayarlanmış olarak) için GPU gereksiniminin RTX 2070'ten RTX 2060'e çekilmiş olması ve CPU gereksinimleri de bir miktar geri çekildi.

Tabii ki Nvidia'nın sunulacak olan RTX 3070 ve var olan 3080 ve 3090 grafik kartlarını alanlar da oyun 29 Ekim tarihinde çıktığında Watch Dogs: Legion'ı bedavaya edinebilecekler.

Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri

Düşük Ayarlar "1080p"

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1650 veya AMD Radeon R9 290X

Depolama: 45GB

Yüksek Ayarlar "1080p"

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 480

Depolama: 45GB

Yüksek Ayarlar "1440p"

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 5700

Depolama: 45GB

 Ultra Ayarlar "4K"

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080

Depolama: 45GB  (+20GB HD Textures Paketi)

Işın Takibi  – Yüksek Ayarlar "1080p" IT Orta, DLSS Kalite

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Depolama: 45GB

Işın Takibi  – Çok Yüksek Ayarlar "1440p" IT Yüksek, DLSS Kalite

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070

Depolama: 45GB

Işın Takibi  – Ultra Ayarlar "4K" IT Ultra, DLSS Performans

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700K

RAM: 16GB (çift kanal)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Depolama: 45GB  (+20GB HD Textures Paketi)

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