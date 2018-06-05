watchOS 5, Apple Watch'a Neler Getiriyor?

iOS 12'yle birlikte tanıtılan watchOS 5, Apple Watch'lara hangi yenilikleri getirecek?

watchOS 5, Apple Watch'a Neler Getiriyor?

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