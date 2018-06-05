watchOS 5, Apple Watch'a Neler Getiriyor?
iOS 12'yle birlikte tanıtılan watchOS 5, Apple Watch'lara hangi yenilikleri getirecek?
Dün akşam geliştiricilere ve basına kapılarını açan Apple WWDC, iOS 12'nin yanında bir dizi güncellemeyi daha ortaya çıkardı. Bu güncellemeler arasında olan watchOS 5, Apple Watch'lara yeni birkaç işlev ekliyor.
watchOS'un yeni sürümü, her zaman olduğu gibi birçok fitness işleviyle geliyor. Bunlardan biri olan Companions, etkinliğini paylaşan arkadaşlarınızla yarışmanıza izin yeriyor. Yeni aktiviteler arasına eklenen Hiking, ritminizi görmenizi sağlıyor. Faydalı olacak yeniliklerden bir tanesi, egzersize başlayıp bunu Apple Watch'ta başlatmayı unuttuğunuzda, saatin size uyarı vermesi ve o ana kadarki egzersizinizi de değerlendirmesi.
Yeni Walkie-Talkie uygulaması, adından anlaşılacağı üzere düğmeye basarak arkadaşınızla konuşmanızı sağlıyor. Bunun için arkadaşınıza bir davetiye göndermeniz yetiyor. Siri saat yüzünde yapılan geliştirmeler sayesinde iOS 12'nin Shortcuts işlevi destekleniyor. Bunun yanında saat yüzünde artık üçüncü parti yüzleri kullanabiliyorsunuz. Siri'yi çağırmak için artık "hey, Siri" demeniz şart değil, kolunuzu kaldırıp isteğinizi söylemeniz yeterli.
Yeni Podcasts uygulaması, sevdiğiniz podcast'leri telefonunuz yanınızda olmadan dinlemenize olanak tanıyor. Büyük bir değişiklik, watchOS 5'in WebKit'i desteklemesi. Bu sayede web içeriğini saatinizde açabiliyor, mesajlardaki bağlantılara dokunup web sayfalarını görüntüleyebiliyorsunuz.
Apple'a göre watchOS 5, öğrenci kimlik kartlarını da destekleyecek ve bu kartları kullanabildiğiniz her yerde kullanılabilecek.
watchOS 5, bu sonbaharda kullanıma sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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