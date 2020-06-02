WhatsApp'a Gelecek Yenilikler: Messenger Rooms, Animasyonlu Etiketler

Koyu moda biraz geç de olsa kavuşan popüler sohbet uygulaması WhatsApp, yakında yapacağı yeniliklerle kullanıcılarını heyecanlandırıyor.

WhatsApp'ın Geleceğinde Neler Var?

WhatsApp, uzun zamandır beklenen koyu mod gibi işlevleri bünyesine katarak gelişmeyi sürdürüyor. Korona virüsü salgının ortaya çıkmasıyla birlikte platform, animasyonlu etiket gibi bazı işlevleri ikinci plana almış, videolu görüşmelere odaklanmıştı. Peki, WhatsApp kullanıcılarını gelecekte neler bekliyor?

Messenger Rooms

WhatsApp'ın videolu görüşme işlevi, yakında Facebook'un yeni kullanıma açtığı Messenger Rooms ile bütünleşerek güçlenecek. İlk başta Facebook Messenger'ın bir parçası olarak kullanıma sunulan Rooms, zamla WhatsApp, Instagram ve Portal cihazları gibi farklı uygulama ve ürünlere de eklenecek.

Rooms'un WhatsApp'ın mevcut videolu sohbet işlevinden en önemli farklı, 50 kişiye kadar katılımcıya izin vermesi. Zoom ve Google Meet'te toplantıyı önceden planlamanız gerekirken Rooms'ta odayı açmanız yeterli; bu sayede arkadaşlarınız diledikleri zaman sohbete katılabiliyorlar.

Messenger Rooms'un ürün müdürü Tiffany Dohzen, bir videolu sohbet uygulaması üzerinde bir süredir araştırmalar yaptıklarını, çalışmalarının korona virüsünün etkisiyle tam anlamıyla başladığını söylüyor. Dohzen, Room'un eğlenceli olduğu kadar güvenli de olacağını vurguluyor. Örneğin Rooms'ta odayı oluşturan onu kilitleyebiliyor, davranışları yerinde olmayan kişiyi sohbetten çıkarabiliyor. Facebook'ta engellediğiniz bir kişi, sohbete katılamıyor.

Rooms'un ortak çalışmaya yönelik işlevleri, mobilde eğlenceli efektleri de bulunuyor. Bazı arka planlar animasyonlu ve kullanıcı tarafından taşınabiliyor.

Etiketler, Şifreli Yedekler ve Fazlası

Animasyonlu etiketler hakkında nisandan bu yana pek konuşulmuyor. WABetaInfo'ya göre etiketler üzerindeki çalışmalar sürüyor olabilir ve bu sene "yeni normale" geçilmesiyle birlikte hareketli etiketleri görebiliriz.

Yeni otomatik indirme kuralları, sıkça iletilen resimlerin, videoların ve belgelerin otomatik olarak indirilmesini engelliyor. Böylece telefondaki alandan tasarruf ediyorsunuz.

Şifreli yedekler ve QR kodları ise yakın zamandaki beta sürümünde görünmüştü. Bu işlevler hazır olduğunda iCloud'daki yedekleri şifreli olarak saklayabilecek, bu şifreli yedekleri kurtarmak için bir parola belirleyebileceksiniz. Şirketler ise kişi ayrıntılarını müşterileriyle ekran üzerinden taratılan bir kod ile paylaşabilecekler.

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