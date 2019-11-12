Windows 10, İndirmeler Klasörünü Artık Temizlemeyecek

Windows'un Disk Temizleme aracı, standart temizlik işlemi sırasında artık İndirmeler klasörünü temizlemeyecek.
Betanews'un haberine göre Microsoft, önemli dosyalarının silinmesinden endişe duyan kullanıcılar için böyle bir adım atıyor. Bilgisayarınızdaki dosyaları düzen içinde saklama alışkanlığınız yoksa, indirdiğiniz önemli belgeleri İndirmeler klasöründe saklıyor olabilirsiniz. Bu durumda Windows 10, önemli dosyanızı belirli bir süre sonunda silebilir.
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesiyle gelen bu işlev, isteğe bağlı bir seçenekti ve varsayılan olarak İndirmeler klasörünün içeriğini silmiyordu. Ancak deneyimsiz bir kullanıcının tüm seçenekleri işaretlemesi mümkün olduğundan ve Microsoft ek bir güvenlik uyarısı veya işlevi sunmadığından, önemli dosyalarınızın silinmesi mümkündü.
Değişiklik, şu an Insider programına üye olanların kullandığı Windows 10 yapı 19018'de yer alıyor ve önümüzdeki haftalarda daha çok kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
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