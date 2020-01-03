Witcher Dizisi, Oyuna da Yeni Rekorlar Getiriyor!

Witcher 3 piyasaya çıkalı 4 yıldan fazla bir zaman oldu. Özellikle büyük bir kesim oyuncunun o dönem severek oynadığı ve pek çok oyuncunun hala oynadığı Witcher 3: Wild Hunt, kuşkusuz kazandığı popülaritesiyle beraber şu an Netflix ekranlarına çıkan Witcher için de ilham konusu oldu. Ancak görünen o ki, Witcher artık daha ünlü.
Dizinin popüler olması kuşkusuz oyuna da yaradı. Şu an Steam ekranlarında yeni rekorlar kıran Witcher 3, anlık 93 bin 835 oyuncuya erişebiliyor. Bu rakam oyunun çıkış tarihinin üstünde. Piyasaya çıkmasının üzerinden 4 yıl geçmiş olması da bu rakamı bir o kadar şatafatlı hale getiriyor. Zira Witcher 3: Wild Hunt, Mayıs 2015 tarihinde Steam'de anlık 92 bin 268 oyuncuya ancak erişebilmişti.
Peki, siz Witcher 3 oynadınız mı veya oynuyor musunuz? Öte yandan Netflix'te yayınlanan Witcher dizisini nasıl buldunuz? Açıkçası biz CHIP ofisi olarak birkaç bölümden öteye gidemedik. Siz de yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.
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