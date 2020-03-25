Wonder Woman da Corona Nedeniyle Ertelenenler Arasına Girdi

Yayını ertelenen filmler kervanının en son üyesi, merakla beklenen Wonder Woman 1984 oldu.

  • Levent Öztürk
Wonder Woman da ertelenen filmler listesine girdi
Warner Bros.

DC'nin beklenen Wonder Woman filmi, yeni Coronavirüs nedeniyle yaşanan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendi. Wonder Woman 1984 ertelenen en son film olurken, Gal Gadot'un Diana Prince'i artık beyaz perdeye 14 Ağustos tarihinde ulaşacak. Film, Star Wars: The Rise of Skywalker ile rekabet etmemek için Aralık 2019 tarihinden ertelenerek 5 Haziran tarihine çekilmişti. Bu yeni erteleme ise Dünya genelinde pek çok sinemanın kapanışını ve hatta bazı şehirlerde gündelik hayatın neredeyse tamamen durmasını takip ediyor.

Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins, Salı günü gönderdiği bir tweet ile Wonder Woman 1984'ü beyaz perde düşünülerek çektiklerini ve sinemanın gücüne inandıklarını söyledi. "Sinema sahiplerinin de diğer pek çok kişi gibi zorluk içerisinde olduğu bu korkunç dönemde filmimizin tarihini 14 Ağustos 2020 olarak değiştiriyoruz ve o zamana kadar daha iyi günlerin gelmesini ümit ediyoruz."

İlk Wonder Woman 1984 fragmanı 8 Aralık tarihinde yayınlanmıştı ve Steve Trevor rolü ile Chris Pine'ın, General Antiope rolü ile Robin Wright'ın dönüşüne işaret etmişti. Süper kötü Cheetah rolü ile Kristen Wiig ve kötü Maxwell Lord rolü ile Pedro Pascal da Wonder Woman'ın devam filminde yer alıyorlar.

Coronavirüs sebebiyle ertelenen diğer filmlerin arasında ise Marvel'dan Black Widow, sıradaki James Bond filmi No Time to Die, bir sonraki Hızlı ve Öfkeli filmi, Mulan, The New Mutants ve A Quiet Place 2 bulunuyor.

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Wonder Woman da Corona Nedeniyle Ertelenenler Arasına Girdi

 

 