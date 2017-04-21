Wunderlist'in Yerini Microsoft To-Do Alıyor!
Microsoft, telefonlara ve web'e yönelik yeni "yapılacak listesi" uygulaması To-Do'yu ortaya çıkardı!
Microsoft, yeni yapılacak listesi uygulaması To-Do'yu Android ve iPhone için indirmeye sundu. Firma iki sene önce benzer bir uygulama olan Wunderlist'i satın almıştı ancak yeni To-Do, Wunderlist'in yerini, en azından şimdilik, tam olarak almıyor.
Yeni uygulama "My Day" bölümü sayesinde size her gün boş bir sayfa sunuyor. Listedeki tamamlanmamış öğeleri, kenarlarındaki ampule dokunarak güne atayabiliyorsunuz. To-Do'nun sunduğu "akıllı öneriler" eski, mevcut ve gelecekteki listelerinizi otomatik olarak önceliklendiriyor. To-Do içerisinde hafta sonları, Pazartesi sabahları veya istediğiniz herhangi bir zamanda tekrarlayan, esnek hatırlatıcılar da bulunuyor.
Wunderlist'in bu sene kapatılması planlansa da firma, kullanıcılardan gelen önerileri To-Do'ya eklemeyi planlıyor. Hatta Wunderlist'teki ve Todoist'teki görevleri To-Do'ya aktarmaya yönelik bir araç şimdiden sunulmaya başlandı.
To-Do'nun liste paylaşma işlevi henüz hazır değil ve Mac, iPad, Android tablet uygulamaları üzerinde de çalışılıyor. Yani To-Do şu an tam olarak Wunderlist'in yerini almasa da, yakında güçlenmesini bekleyebilirsiniz.
İndirin: Microsoft To-Do (Android, iPhone, Windows, Web)
Zeynel A. Öztürk
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