Xiaomi, Telefonlarındaki Açıkları Kapatmıyor mu?

Bu telefonlarda keşfedilen açıklar, klonlamayı adeta çocuk oyuncağı haline getiriyor. Ama iddiaya göre çok daha kötüsü de var...

Xiaomi, Telefonlarındaki Açıkları Kapatmıyor mu?

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