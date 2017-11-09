Yapay Zekaya Karşı Bir Uyarı Daha!

Yapay zekanın tehlikelerine karşı insanlığı uyarak isimlerin arasına, şimdi de Profesör Stephen Hawking eklendi...

Yapay Zekaya Karşı Bir Uyarı Daha!

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