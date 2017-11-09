Yapay Zekaya Karşı Bir Uyarı Daha!
Yapay zekanın tehlikelerine karşı insanlığı uyarak isimlerin arasına, şimdi de Profesör Stephen Hawking eklendi...
Profesör Stephen Hawking, Portekiz'deki Web Summit teknoloji konferansında yaptığı konuşmada yapay zekanın yaratılmasının "uygarlığımız tarihindeki en kötü olay olabileceği" yönünde uyarıda bulunda. Belirtmekte fayda var; Hawking'in inanılmaz derecede korkutucu tahminlerinin çoğunda olduğu gibi burada da kesinliklerden değil, olumsuz olasılıklardan bahsediliyor. Hawking yaptığı konuşmada, uyarıda bulunduğu kadar iyimserdi de...
Verimli bir AI'nin başarılı bir şekilde yaratılmasının "uygarlık tarihimizin en büyük olayı veya en kötü olayı" olabileceğini söyleyen Hawking, henüz bunun sonucunu bilmediğimizi söylemekteydi. Başka bir deyiş ile, AI tarafından sonsuz miktarda yardım mı alacağımızı yoksa umursanmayarak kenara mı itileceğimizi ya da tamamen yok mu edileceğimizi bilemeyiz.
Olumsuz yanların daha fazla ses getiriyor olması – özellikle sayılarının daha fazla olmasından dolayı – oldukça doğal ancak Hawking, AI'nin yaratılma olasılığı hakkında çok da kötü düşünmüyor. Kendisinin bir iyimser olduğunu belirten Hawking, AI'nin insanlarla beraber çalışabileceğini ve dünya için iyi olacağını düşündüğünü söylüyor. Ancak tehlikelerin de farkında olmamız gerektiğini, bunları belirlememiz ve gerçekleşmemeleri için elimizden geleni yapmamız gerektiğini, sonuçlarına karşı da çok önceden hazır olmamız gerektiğini hatırlatıyor.
Bu korku, ne zaman teknoloji veya bilim dünyasının öne çıkan bir ismi bizi AI'nin tehlikeleri hakkında uyarsa tekrar ortaya çıkıyor. Herkes AI fikrinin kendisinin korkutucu olmadığını, ancak sağlam bir düzenleme ile kontrol edilmesinin şart olduğunu söylüyor.
Hawking'in konuşmasının önemli bir farkı ise, "robotların kölesi olursak" gibi bilim-kurguya yaklaşan fikirlerdense daha yakın tehlikeler hakkında uyarmasıydı. Hawking'in belirttiği tehlikelerin arasında, güçlü otonom silahlar ile büyük grupların baskı altına alınma ihtimali ve ekonominin çökme tehlikesi ön plana çıkıyor...
Levent Öztürk
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