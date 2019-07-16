Yeni 13 inç MacBook Pro Parçalarına Ayrıldı!
Yeni 13 inç MacBook Pro'nun tamiri ne kadar zor? iFixit, MacBook Pro'yu parçalarına ayırdı, cevabı ve notunu verdi!
- Ercan Uğurlu
Evet, her teknolojik mobil cihazı parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik skoru belirleyen iFixit, Apple'ın yeni MacBook Pro modeline de aynı tarifeyi uygulamakta gecikmedi. Selef modelden daha güçlü özelliklerle gelen yeni 13 inç MacBook Pro, eski modellere göre tek farkı Touch Bar'a sahip olmasıyla yaratmıyor. Peki, MacBook Pro'nun detaylarında neler var?
iFixit ekinin hazırladığı çalışmaya göre, yeni 13 inç MacBook Pro'da tek fark, bu modele de Touch Bar'ın ilave edilmiş olması değil. Bunun yanı sıra bataryayı da bir tık güçlendiren Apple, yeni 13 inç MacBook Pro modelinde 58.2Wh kapasitesinde bir bataryaya yer veriyor.
Apple, yeni notebook'unda SSD'yi lehimlemiş. Böylece bu parçanın değiştirilmesi oldukça zor görünürken, Touch ID'nin de kasaya eklenmesiyle beraber ısı borusunun kısalması da cihazın ısı performansına kötü yansıyor.
iFixit, yeni 13 inç MacBook Pro'nun tamir edilebilirlik puanı için 10 üzerinden 2 vermiş. Yani eğer bu laptop'ı almayı düşünüyorsanız, bozulduğunda kolay kolay tamir edilemeyebileceğini unutmamanızda yarar var.
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