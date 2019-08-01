Yeni Blade Kim Olacak? Belli Oldu!
Blade'in yeniden çekiminde başrolü kimin oynayacağı belli oldu. Bu isim, kesinlikle işinin hakkını vereceğe benzer!
- Barış Terun
Marvel Studios, sinema tutkunlarını şaşırtmayı öyle veya böyle başarıyor. Bilindiği üzere Marvel Studios sözcücü, birkaç gün önce yaptığı açıklamada Blade karakterini iki Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nin canlandıracağını duyurdu. Böylece Marvel'ın bol ödüllü oyuncu kadrosuna bir süper-star daha katılmış oldu.
Mahershala Ali'nin filminde nasıl görüneceğine ait görseller, oyuncunun hayranları tarafından yayınlanmaya başladı bile. Fan tasarımı ve film tasarımları arasında uçurum olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tasarımlar, çizgi romanlar ve öncü üçlemeyle büyük benzerlikler gösteriyor. Reddit kullanıcısı iMizurii, görseli geliştirirken Ali'nin oynadığı Alita: Battle Angel filminden ilham almışa benziyor.
Marvel ile Mahershala Ali'nin yolu üçüncü kez kesişti. Usta oyuncu Luke Cage'in ilk sezonunda "Cottonmouth" rolüyle fırtınalar estirmişti. Ali, Spider-Man: Into The Spider-Verse evreninde ise The Brawler'ı seslendirmişti.
Hiç şüphesiz, serinin eski hayranlarının gözleri Wesley Snipes'ı arıyor. Maalesef Wesley Snipes'ın yıldız ışığı bir süre önce söndü. Milyon dolarlar kazanıp, on milyon dolarlar harcayan ve bazı kötü alışkanlıklara sahip olduğu iddia edilen aktör, artık fiziksel olarak da role pek uygun değil.
Eğer iddialar doğruysa Ali, Oscar ödülü kazandığı Green Book'tan sonra Blade projesiyle ilgilenmeye başlamış ve Marvel Studious başkanı Kevin Feige'e bizzat, "Blade'de oynama istediğini" vurgulamış.
Marvel Studios'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, yeni Blade filmi ile 2023 yılında tanışmamız bekleniyor. Filmin yönetmenlik koltuğuna kimin oturacağı ise henüz belli değil.
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