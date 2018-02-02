YouTube Go ile Video İndirme Rehberi!
Google'ın bugün yayınladığı YouTube Go ile YouTube videoları nasıl indirilir? Açıklıyoruz...
YouTube'un veri tasarrufuna yönelik yeni Android uygulaması YouTube Go, bugün beta aşamasını tamamlayarak Google Play Store üzerinde yayınlandı. Uygulama şu an Türkiye'de ve Asya gibi belirli bölgelerde kullanıma sunulmuş durumda.
YouTube Go ile nasıl video indirilir?
Standart YouTube uygulamasına çok benzeyen YouTube Go'da herhangi bir videoya dokunduğunuzda, videoyu indirmek için bir kutucuk açılıyor. Burada karşınıza "Basic quality" (144p gibi görünüyor), "Standard quality" (muhtemelen 360p) ve "High quality" (muhtemelen 480p) olmak üzere üç seçenek çıkıyor. Videoları 1080p gibi HD çözünürlüklerde indirmeniz ise mümkün değil gibi görünüyor. Uygulama, internet bağlantısı yavaş bölgeler ve depolama alanı dar olan telefonlara göre tasarlandığı için bu normal karşılanabilir.
İndirdiğiniz videoları Bluetooth üzerinden paylaşabiliyorsunuz, ancak paylaştıktan sonra karşı tarafın videoyu izleyebilmesi için güvenlik kontrolü için 15KB'lık bir aktarım yapması gerekiyor.
Google Play'den indirin: YouTube Go
Zeynel A. Öztürk
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