YouTube Originals Ücretsiz Oluyor
YouTube, ücretli kullanıcılara sunduğu YouTube Originals kanalını bu tarihte ücretsiz yapacak!
Video paylaşım sitesi YouTube, ücret ödemeyen kullanıcıların 24 Eylül 2019'dan itibaren YouTube Originals'e erişebileceğini duyurdu.
2016'da yayın hayatına başlayan YouTube Originals, orijinal dizilerden, etkinliklerden ve filmlerden oluşan bir kanal. Bu içeriklere şimdiye kadar sadece YouTube Premium kullanıcıları, yani siteye özel işlevler için ücret ödeyen kullanıcılar ulaşabiliyordu.
YouTube Originals ücret ödemeyen kullanıcılara açılacak olsa da, Premium üyeler Originals'ı reklamsız izleme, dizilerin tüm bölümlerine çıkış tarihinde ulaşabilme, çevrimdışı izleme için indirme, ek içerikler ve sahneler gibi ayrıcalıklara sahip olmaya devam edecekler.
Bunların yanında 12 Deadly Days, A Trip to Unicorn Island ve Hyperlinked gibi bazı diziler, 24 Eylül'den sonra da sadece Premium üyeleri tarafından izlenebilecek. Az önce söylediğimiz gibi ücretsiz kullanıcılar, yayınlanan serinin tamamına hemen erişemeyecekler.
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