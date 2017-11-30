YouTube, Reels ile Hikayeler'e Rakip Olacak!
YouTube, Snapchat ve Instagram'ın "hikayeler" işlevine rakip olacak yeni işlevi Reels'i ortaya çıkarıyor!
YouTube kendisini topluluğa yönelik bir hizmet olarak tanıtsa da son zamanlarda içerikleri yayından kaldırma ilkeleriyle eleştiri almıştı. Firma şimdi topluluğa yönelik bir hizmet olduğunu tekrar göstermek için yeni işlevlerini ortaya çıkardı.
10.000'in üzerinde aboneye sahip içerik üreticilerine açılacak olan Community adlı yeni araç, YouTube kanallarının kendi kitleleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıracak. Duyurunun en önemli kısmı ise yeni Reel işlevi. Bu yeni özellik, içerik üreticilerinin videoları Instagram ve Snapchat'te popüler olan "hikayeler" gibi yüklemelerine izin verecek.
Reel şu an test aşamasında ancak hazır olduğunda YouTube'taki içerik üreticilerine takipçilerine ulaşmaları için yepyeni yollar sunacak.
Zeynel A. Öztürk
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