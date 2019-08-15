YouTube Yeni Bir Giriş Sayfası Test Ediyor

YouTube'un, giriş sayfasını değiştirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Peki yeni YouTube'da değişen neler olacak?

YouTube Yeni Bir Giriş Sayfası Test Ediyor

Reddit'e ve Twitter'daki bazı paylaşımlara göre Google, yeni bir YouTube giriş sayfası tasarımını test ediyor. Tasarım, daha büyük resimlerle içeriği öne çıkarmayı amaçlıyor.

Ön izleme resimlerinin büyümesinin doğal sonucu olarak bir bakışta gördüğünüz videoların sayısı azalıyor. Bu nedenle sayfayı kaydırmaya daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Yeni tasarımdaki ilginç bir başka nokta, videoların kanala veya konuya göre gruplandırılmaması. Bunun yerine video ön izlemelerinin mümkün olduğunca geniş gösterilmesi amaçlanıyor.

YouTube, The Verge'e yaptığı bir açıklamada yeni bir tasarım denediğini doğruladı. Yeni tasarım henüz tamamlanmadığından, kullanıcılardan gelecek geri bildirim ile son şeklini alacak.

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