CHIP Ocak/Şubat/Mart 2017

İnovasyon 2017, Test: Skylake dizüstü PC'ler, Playstation VR'ı test ettik, Mükemmel PC, Verilerinizi gizleyin, cihazlarınızı kendiniz tamir edin...

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