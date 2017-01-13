CHIP Ocak/Şubat/Mart 2017
İnovasyon 2017, Test: Skylake dizüstü PC'ler, Playstation VR'ı test ettik, Mükemmel PC, Verilerinizi gizleyin, cihazlarınızı kendiniz tamir edin...
İnovasyon 2017, Test: Skylake dizüstü PC'ler, Playstation VR'ı test ettik, Mükemmel PC, Verilerinizi gizleyin, cihazlarınızı kendiniz tamir edin, Çöken Window 10'u tamir edin ve iPhone 6'nın ekranını değiştirin CHIP Ocak/Şubat/Mart 2017 sayısının başlıca yazı konuları. Ayrıca Windows, Office, donanım, fotoğraf, mobil ve sosyal ağlar için sorunlarınıza çözüm olacak onlarca ipucu ve ürün incelemeler de yine CHIP'in bu sayısında...
İnovasyon 2017
Tam bir teknoloji sansasyonu yaratacak 2017 bize neler getirecek
Sosyal ağa katılmak zorunlu mu?
Verilerini isteyerek paylaşan kişilere ayrıcalık tanımak ve bunun uzun vadede zararları
Otomobil fuarının elektriklileri
CHIP, bu yılki Paris otomobil fuarının öne çıkanlarını sizler için derledi
Teknoloji bağımlılığı
Uygulama endüstrisinin üzerimizde uyguladığı psikolojik hileler
Test: Skylake dizüstü PC'ler
Uygun fiyatlı yeni nesil Skylake dizüstü PC'lerin en güçlü ve en zayıf noktaları
Playstation VR'ı test ettik
Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü sektörün aradığı kıvılcımı çakabilir
Uçma rüyası gerçek oluyor
Farklı ihtiyaçlara uygun 3 farklı drone'u teste tabi tuttuk
Akıllı evinizi nasıl korursunuz?
Eğer standart yapılandırmaya güveniyorsanız akıllı aygıtlarınız saldırılara karşı korumasız olabilir
Mükemmel PC
3 farklı kullanım alanı için en ideal PC bileşenlerini bir araya getirdik
Ultra PC
Paranın alabileceği en güçlü bilgisayarı toplayalım dedik. İşte sonuç!
Verilerinizi gizleyin
İnternette herkes verilerinizin peşinde. Onlara dur demenin yollarınızı gösteriyoruz.
iPhone 6'nın ekranını değiştirin
Çatlamış ekranı doğru araçlarla kendiniz değiştirebilirsiniz
Çöken Window 10'u tamir edin
Windows 10 kurtarma USB'si ile sistemi nasıl kurtarabileceğinizi anlatıyoruz
Cihazlarınızı kendiniz tamir edin
Hata veren cihazları tekrar hayata döndürmeniz için birkaç yöntem sunuyoruz
Kablosuz ağ sorunlarına son
Bağlantı problemlerinizi ücretsiz çözüp mobil performansını artırın
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