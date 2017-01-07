Çevrenizdeki Radyasyon, Cebinize Geliyor!

Eğer çevrenizde ne kadar radyasyon olduğunu merak ediyorsanız, CES 2017'nin en ilginç cihazlarından biri sizi bekliyor!

Çevrenizdeki Radyasyon, Cebinize Geliyor!

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