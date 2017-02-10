Fransız Adam, Karısına Konum Gönderen Uber'e Dava Açtı!
Karısına yanlışlıkla bulunduğu konumu gönderen bir adam, soluğu mahkemede aldı!
"Hızlı ve güvenilir" yolculuk uygulaması Uber, iddiaya göre Fransa'daki bir adamın konumunu bir hata sonucu eşine gönderdi ve bu durum, kadının kocasını boşamasıyla sonuçlandı.
Le Figaro'nun haberine göre Côte d'Azur'da yaşayan adam, bir arkadaşının iPhone'unu ödünç aldı ve Uber'e oturum açtı. Bunun ardından adam, iddiaya göre oturumunu kapatıp telefonu arkadaşına geri verdi. Ancak adamın iddiasına göre uygulama, eşine konum bilgisi göndermeyi sürdürdü. Le Figaro'nun haberine göre adamın eşi, kimsenin haberi olmadan bilgileri okuyabildi ve gördükleri, kocasını boşamaya yetti.
Bunun ardından adam, Uber'e 45 milyon Euro'luk bir dava açtı. İlk duruşmanın önümüzdeki ay yapılacak iken Uber Fransa, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Uber, davalar hakkında halka açık yorum yapmamaktadır, özellikle bir çiftin ayrılmasıyla ilgili davalar hakkında."
Le Figaro, uygulamadaki sorunu tekrarlamanın mümkün olduğunu, ikinci iPhone'a uyarıların otomatik olarak gittiğini doğruladı. Bununla birlikte bu hatanın konum bilgisini açığa çıkarmadığı iddia edildi. Gazeteye göre bu hata 15 Aralık'ta onarılarak uygulama güncellendi. Uygulamanın Android sürümünün böyle bir hata içermediği söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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