Galaxy Note 7 raporu sızdı!

Samsung'un pazartesi günü açıklayacağı ve Galaxy Note 7'lerin neden patladığını anlatacağı rapor, şimdiden ortaya çıktı!

Galaxy Note 7 raporu sızdı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Bir patlama nedeni 6 ay anlaşılmaz mı ula Zamsung

Yaziklar olsun Samsung note 4 e naguat yazılımı vermiyorsun biz hatamı yaptık Samsung cihazini almakla

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