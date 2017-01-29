Galaxy Note 7'den Ders Aldılar!

Galaxy Note 7'nin patlaması, bunun gelecekte tekrarlanmamasını isteyenleri ciddi biçimde harekete geçirdi!

CSPC: Pil Güvenlik Standartları Geliştirilmeli

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Erkek ayakkabı ve botlarda %50 indirim

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
LG G6, Bir İlk ile Birlikte Geliyor!
YouTube'u Daha da Geliştirmenin 8 Yolu!
Zuckerberg, Tepki Çeken Davalarda Geri Adım Attı!
Galaxy S8'de Kulaklık Girişi Olacak mı, Olmayacak mı?
Galaxy Note 7'den Ders Aldılar!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir