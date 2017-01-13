Google'dan, Yapay Zeka Destekli RAISR
Google'ın geliştirdiği yeni RAISR teknolojisi, yapay zekadan destek alarak düşük çözünürlüklü görsellerde ufak bir mucizeye imza atıyor!
Google'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı çığır açacak bir teknoloji nihayet su yüzüne çıkıyor: Şirket düşük çözünürlüklü görsellerin kalitesini arttırmak için dahice bir yöntem buldu.
Bu teknolojinin adı RAISR ( Rapid and Accurate Image Super-Resolution ), diğer imaj yükseltme yazılımlarından 10 ila 100 kat daha hızlı ve daha kaliteli sonuçlar verebilen yazılım otomatik öğrenme tekniği ile çalışıyor.
Düşük çözünürlüklü bir görseli geliştirmek için onu genişletip büyütmek oldukça yavaş bir işlem ve ortaya çıkan dosya boyutu oldukça büyük oluyor. Ancak Google bu sorunların tümünü çözmüş gibi görünüyor.
RAISR bundan oldukça farklı çalışıyor. Yapay zeka üzerinde otomatik öğrenme tekniğiyle çalışan yazılıma, ilk önce zaten yüksek kaliteli görseller ve bunların düşük kaliteli halleri besleniyor ve yazılımın iki görseli karşılaştırarak uygun filtreleri ve işlemleri bulması sağlanıyor.
Yazılım sadece bir görsel keskinleştirme işlemi gibi görünse de, ışık ve renk dengeleri, düz ve dokulu yüzeyleri, kenarlar ve köşeleri algılayarak işlem yapıyor ve sonuç oldukça kaliteli oluyor.
10.000'den fazla düşük ve yüksek kaliteli imajla beslendikten sonra RAISR kendi başına çalışmaya hazır hale geliyor. Google bu kadarla kalmıyor, ayrıca yazılımı piksellenme ve parazitlenmeye karşı da geliştiriyor.
RAISR imaj mühendisliğinde ileriye yönelik büyük bir adım. Şirket, oldukça etkileyici sonuçlar sunan yazılımı Google+ içinde kullanmaya başladı bile. Google+, büyük görselleri olduğu gibi yollamak ve indirmek yerine, onları dörtte bir boyutuna indirip RAISR ile kalitelerini yüksek tutuyor ve bunu haftada 1 milyar kez yapıyor.
Fotoğrafçılar için de oldukça heyecan verici olan yazlım, onların en büyük derdi olan parazitlenmeyi de çözüyor. Önümüzdeki aylarda daha da gelişeceğinden emin olduğumuz yazılımı takip etmeye devam edeceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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