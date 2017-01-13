Google'dan, Yapay Zeka Destekli RAISR

Google'ın geliştirdiği yeni RAISR teknolojisi, yapay zekadan destek alarak düşük çözünürlüklü görsellerde ufak bir mucizeye imza atıyor!

Google daha keskin resimler için yapay zeka geliştiridi

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