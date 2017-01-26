iPhone ve Android'de Telefon Rehberi Nasıl Yedeklenir?

iPhone ve Android'de telefon rehberini nasıl yedekleyebilir, nasıl geri yükleyebilirsiniz?

iPhone ve Android'de Telefon Rehberi Yedekleme!

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Evet, rehber meselesi çok önemli bir mesele. Neden? Rehberinizde yüzlerce telefon numarası ve çeşitli bilgiler olabilir. Ve örneğin telefonunuza virüs bulaşabilir. Telefonu fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Veyahut arızalanabilir veyahut da kaybedebilirsiniz. Öncelikle bulut yedekleme en son kullanacağımız, yedekleme çeşididir; çünkü bulut yedekleme/restorasyonda sorun çıkabilir. O zaman önce en sağlam yedekleme biçimini düşünmeliyiz. >>>

Rehberinize girin ve "Dışa aktar!" seçeneğini seçin! Bu işlem tüm rehberi vcf dosyası olarak telefona kaydedecektir. Sonra bu vcf dosyasını bilgisayara aktarın ve şifreli rar veya zip dosyası haline getirin! Şifre unutmayacağınız bir şifre olmalıdır. Sonra da bu arşiv dosyasını mail kutunuzdaki taslaklar bölümüne konu kısmına küçük bir açıklama yazarak kaydedin! En iyi yöntem budur. Şimdi isterseniz, bulut yedeklemeyi de kullanabilirsiniz. >>>

Diğer taraftan rehber girdilerinizi muntazam bir şekilde oluşturun! İsimleri, soyisimleri imla kurallarına uygun ve anlaşılır bir şekilde yazın! Önemli notları girdilere mutlaka ekleyin! Ayrıca önemli numaralar için de mutlaka özel ziller atayın! Bu telefona bakmadan kimin aradığını anlayabilmeniz için gereklidir. Her numara için bir avatar seçmeniz de telefonunuzun arayüzünün daha estetik görünmesini sağlayacaktır. Bu işlemleri girdiyi oluştururken yapamak çok daha kolaydır...

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