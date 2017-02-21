Sadece Güneş Işığı Yetmez, Bunlara da İhtiyaç Var!
Güneş enerjisi çok faydalı ve temiz bir enerji kaynağı olsa da, çoğu zaman tek başına yetmiyor. Çözüm mü?
Elon Musk'ın elektrikli arabaları şarj etme konusundaki büyük planı, güneş paneli olan kiremitleri kullanmayı içeriyor. Her ne kadar bu fikir oldukça etkileyici görünse de, sadece bir alternatif enerji türünden faydalanıyor. Fin bilim adamlarının ise farklı bir fikri var: Isıyı, kinetik enerjiyi ve güneş ışığını aynı anda kullanmak. Bu da ultrason makineleri veya dizel motorlardaki yakıt enjektörlerindeki gibi ferroelektrik malzemelerin – KBNNO – kullanımını ve ısı ile basınçtan elektrik üretmeyi gerektiriyor.
Ancak bu sistem henüz yenilenebilir sonsuz enerji için kolay bir çıkış değil. Araştırmacılar, benzer diğer bazı malzemelerin daha verimli olduğu kararına varmış durumdalar ve bu buluşun, bir temel enerjiden ziyade yedek enerji olduğunu düşünmekteler. Makalede belirtilene göre daha uygun malzemelerin bulunması ile beraber yapılacak olan düzenlemeler, sistemin daha fazla yönden işe yaramasına yardımcı olacak.
Makalenin baş yazarı Yang Bai'nin söylediğine göre önümüzdeki yıl bu "çoklu-enerji-üretici" cihazların bir prototipi üretilmiş olacak ve birkaç yıl içerisinde de piyasaya hazır hale gelecek.
Levent Öztürk
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