Samsung Galaxy J7 (2017) Ortaya Çıktı!
Samsung, A serisinin 2017 sürümünden sonra J serisinin 2017 modellerini ortaya çıkartıyor!
Samsung'un Galaxy J7 (2017) modeli resmi fotoğraflarıyla yüzünü gösterdi. Giriş – orta segment çizgisine konumlanacak olan Galaxy J7 (2017), Verizon tarafından Galaxy J7 V olarak kullanıcılarla buluşacakken, Tracfone tarafından da Galaxy J7 Sky Pro olarak isimlenecek. Ülkemizde ise muhtemelen telefonu Galaxy J7 (2017) olarak görebileceğiz.
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Peki, Galaxy J7 (2017)'nin özellikleri neler? 5.5 inç boyutunda ekranın sahibi olan Galaxy J7 (2017), Super AMOLED panel kullanıyor ve ekran 2.5D kavisli işlenmiş. Ekranda Gorilla Glass korumasını da arkasına alan Galaxy J7 (2017), Exynos 7870 8 çekirdekli işlemci sahibi. Snapdragon 430'lu sürümü de olabilecek olan Galaxy J7 (2017), Mali-T830 GPU kullanıyor. Telefonda ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunuyor. Öte yandan microSD kart desteği de telefonda sunuluyor.
5 MP ön, 8 MP arka kamerayla gelen Galaxy J7 (2017), Android 7.0'la kutusundan çıkıyor. Böylece güncel bir işletim sistemi deneyimi sunacak olan Galaxy J7 (2017), 4G LTE desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n standardı, Bluetooth 4.1 ve GPS getiriyor. Galaxy J7 (2017)'nin çift SIM kartlı sürümü de bazı pazarlarda bulunacak.
Telefonun çıkış tarihi ise şimdilik gizemini koruyor. Ancak yukarıdaki görselde kilit ekranındaki tarihe bakacak olursanız, 10 Nisan yazdığını göreceksiniz. Telefonun çıkış tarihi bu olabilir...
Ercan Uğurlu
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