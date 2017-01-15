Samsung, İsrailli Çift Kamera Firmasına Yatırım Yaptı!

Samsung'un yeni yatırım yaptığı bu firma, belki Galaxy S8 için değil ancak sonraki Samsung telefonlar için önemli ipuçları veriyor...

Samsung'tan İsrailli Çift Kamera Firmasına Yatırım

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Samsung, İsrailli Çift Kamera Firmasına Yatırım Yaptı!

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