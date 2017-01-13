Windows Essentials 2012 Nihayet Öldü
Beklenen oldu ve Microsoft'un eski efsane yazılımı Windows Essentials, Türkçe adıyla Temel Parçalar, sonunda bize veda etti!
Microsoft'un uzun bir süredir kullanıma sunduğu Windows Essentials 2012'nin yolun sonuna yaklaştığı, bir süredir duyuruluyordu. Emektar yazılım paketi, 10 Ocak 2017 itibariyle aramızdan ayrıldı.
Windows Essentials'ı indirme sayfasına baktığımızda indirme bağlantısının artık sunulmadığını görüyoruz. Bununla birlikte Windows Essentials'ı sistemine daha önce yüklemiş olanlar için herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak yazılım Microsoft'un desteğini ve güncellemelerini almayacağı için, zaman içinde artan bir güvenlik riskine dönüşebilir.
Microsoft, Windows Essentials 2012'yi geride bırakmak isteyenler için şu listeyi paylaşıyor:
- Posta uygulaması Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde ücretsiz yerleşik bir uygulama olarak bulunmaktadır.
- Fotoğraflar uygulaması Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde ücretsiz yerleşik bir uygulama olarak bulunmaktadır.
- Live Yazar bir açık kaynak çözüm olarak kullanılabilir.
- OneDrive, Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde bulunan bir gelen kutusu özelliğidir.
- Aile Koruması, Windows 8.1 ve sonraki sürümlerde bulunan bir gelen kutusu özelliğidir.
Windows Essentials dosyalarını Microsoft sunucularından indirmenin hala iki yönteminin bulunduğu söyleniyor; ancak bu yöntemlerin gelecekte de çalışma garantisi elbette bulunmuyor.
Zeynel A. Öztürk
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