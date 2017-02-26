Xiaomi Mi 6 Görüntülendi!
Ortaya çıkan bu görüntülerin Xiaomi'nin merakla beklenen cihazı Mi 6'ya ait olduğu iddia ediliyor!
Xiaomi'nin en sevilen akıllı telefonlarından biri olan Mi5, ülkemizde de ithalatçı yoluyla temin edilebiliyor bildiğiniz gibi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de daha yoğun bir şekilde göreceğimiz Xiaomi, bilindiği gibi şimdilerde Mi 6'yı tanıtmak üzere son çalışmalarını yapıyor. Fakat telefon tanıtılana kadar sızıntılarla kendini göstermeye başladı elbette. Bu defa gelen sızıntılar ise, direkt olarak telefonun fotoğraflarını ortaya koyuyor.
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Fotoğraflarda görünen Xiaomi Mi 6 olduğu iddia edilen telefonun ekranının 5 ila 5.2 inç boyutlarında olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Xiaomi'nin bu telefonunda QHD veya direkt olarak 4K ekranla gelebileceği de belirtiliyor.
Cihazın üzerinde Xiaomi'nin kendi arayüzü olan MIUI8 çalışıyor. Bunu doğrulayan ipucu ise telefonun ekranında görünen download çubuğu. Burada "miui8_kingdom_row_161204" isimli bir dosyanın indirildiğini görüyoruz.
Xiaomi Mi 6 ile ilgili diğer iddialar da, telefonun Qualcomm Snapdragon 835 ile geleceği ve 4 GB RAM çalıştıracağı yönünde. Bakalım Xiaomi, Mi 6'yı ne zaman tanıtacak.
Ercan Uğurlu
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