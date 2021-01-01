1 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saatte yapılan 158.103 yeni testin sonucunda 12.203 yeni vaka ve 1.908 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Yeni verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2.220.855'e, toplam can kaybı sayısı ise 21.093'e ulaştı.