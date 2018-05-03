2018'in En İyi Laptop Markaları!
2018'in en iyi laptop'ları hangisi? Laptop'lara özel incelemeleriyle tanınan sitenin sıralaması işte böyle!
Laptop satın almak, bilgisayar toplamaya benzemiyor çünkü PC'nizin içindekiler, üreticiniz tarafından seçiliyor. Laptop'unuzun tasarımı da çok önemli bir faktör. Bütçeniz çok geniş değilse, verdiğiniz paranın karşılığını ne kadar aldığınız da önemli.
Tüm bunlar, seçeceğiniz laptop markasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Laptop incelemeleriyle tanınan Laptopmag, destek, tasarım, yenilikçilik, değer ve ürün kalitesi gibi kriterlere dayanak yaptığı üretici sıralamasını geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bu listenin yeni laptop alacaklara yardımcı olacağını düşündük ve sizlerle paylaşmak istedik.
1. Lenovo (86/100)
Lenovo, geçen senenin beş yıldızlı tek laptop'u ThinkPad X1 Carbon'dan çok yönlü Yoga 920'ye, Laptopmag'den editörün seçimi ödülünü en çok kazanan marka ve yine birinci sırada.
2. HP (85/100)
HP Spectre x360, güçlü ZBook 17 ve uygun fiyatlı HP Envy 13t'nin ardından HP, iki sıra birden atlayarak ikinci sıraya yükseldi.
3. Dell (82/100)
Dell'in ürün portföyü Dell XPS 13 ve Alienware 15 gibi göz alıcı üst seviye cihazlardan, sıkıcı orta seviye ve bütçe dostu bilgisayarlardan oluşuyor. Firma, sunduğu teknik destek sayesinde Laptopmag'den yüksek puan almış.
4. Acer (81/100)
Spin 1 ve Aspire E 15 gibi laptop'lar, Acer'ın üst seviye özellikleri uygun fiyata nasıl sunacağını bildiğini gösteriyor. Firmanın 9.000 dolarlık Predator 21X gibi iddialı laptop'ları da var.
4. Asus (81/100)
Asus, Zephyrus gibi sistemler sayesinde oyun laptop'larında lider. ZenBook UX331UN gibi büyüleyici mavi modeller, Chromebook C213S gibi sağlam laptop'lar ve ZenBook EX330UA gibi bütçe dostu seçenekleriyle Asus, tasarım ve değer açısından da lider.
6. Microsoft (77/100)
Microsoft sadece birkaç laptop üretse de, tüm sistemleri birinci sınıf. Yenilikçi ve renkli Surface Book 2, kullanımı rahat Surface Laptop, firmanın en öne çıkan cihazları.
7. Apple (72/100)
Apple'ın bu kadar geriye düşmesi ne üzücü. Firma, laptop işine eskisi kadar özen göstermiyor. Geçen senenin tasarımlarında hiçbir değişiklik yapmayan firma, Laptopmag'den sadece bir editörün seçimi ödülü alabildi. Yine de Apple, en iyi teknik desteği sağlayan firmalardan.
8. Razer (70/100)
Üst seviye oyun laptop'u arıyorsanız ve bütçeniz geniş ise Razer'a göz atmalısınız. Razer'ın çekici laptop'ları arasında Razer Blade ve Razer Blade Pro bulunuyor. Ancak daha ucuz laptop'lar arıyorsanız, başka bir yere bakmanızda fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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