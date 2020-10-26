26 Ekim 2020: Türkiye Günlük COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

26 Ekim 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları güncellendi. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 132.913 yeni testin sonucunda 2.198 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 75 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam hasta sayımız 363.999'a, toplam can kaybı sayımız ise 9.874'e yükseldi.