29.999 TL Fiyatıyla Dudak Büken Katlanabilir Telefon Mate Xs'i İnceledik!

Huawei'nin katlanabilir ikinci akıllı telefonu Mate Xs daha önce önce yurt dışında tanıtılmıştı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması beklenen, ancak Corona Virüsü sebebiyle MWC 2020'nin ertelenmesiyle internet ortamında tanıtılmak zorunda kalınan Mate Xs, Türkiye'de de geçtiğimiz ay satışa sunulmuştu. Katlanabilir yapısı ve 29.999 TL'lik tabiri caizse dudak uçuklatan fiyatıyla büyük dikkat toplayan Mate Xs'e bu incelememizde yakından bakacağız. Bakalım Mate Xs bizlere neler sunuyor, ne gibi özelliklere sahip?
Huawei Mate Xs Tasarımı Nasıl?
Karşımızda tasarımıyla bugüne kadar gördüğümüz akıllı telefonlara göre oldukça farklı bir akıllı telefon var. Katlanabilir akıllı telefonlar, telefonların yeni jenerasyonu olarak önümüzdeki dönemde daha sık göreceğimiz modeller arasında olacak, ancak şu ana kadar bu modeller bir elin parmaklarını geçmiyor diyebiliriz.
İlk katlanabilir telefonlardan biri olan ve Huawei'nin geçtiğimiz sene tanıttığı Mate X'e tasarımıyla oldukça benzeyen Mate Xs, selef modele kıyasla tasarım anlamında fark içermiyor. Fakat açık kullanıldığında bir tablet, katlandığında ise şık bir akıllı telefon olmasıyla, diğer "sıradan" telefon modellerinden ayrıldığı kesin.
Ekranın ortasından bir kitap gibi katlayabildiğiniz Mate Xs, böylece size farklı bir deneyim yaşatıyor. Açık konumdayken 5.4 mm kalınlığıyla oldukça ince olan cihaz, katladığınızda da sanıldığının aksine kalınlaşmıyor. 11 mm kalınlık seviyesiyle tipik akıllı telefonlarla eşdeğer sayılabilecek kalınlıkta duran telefonun ekranını kenarındaki tuşa basarak açabiliyor ve tablet formuna kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Ancak cihazın biraz ağır olduğunu söylemek lazım: Mate Xs'in ağırlığı 300 gram seviyesinde. Fakat cebinizde bir tablet ve telefonu aynı anda taşıdığınızı da göz önünde bulundurmak gerekli.
Mate Xs'in parmak izi sensörü bulunuyor. Kenara yerleştirilen sensöre erişim oldukça kolay olurken, cihazın arkasındaki kamera alanı da dikkat çekiyor. Mate Xs'in kamera özelliklerinden az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu arada telefonda bir yüz tanıma özelliği yok. Zira telefonda ön kamera bulunmadığı için, selfie fotoğraflarını da arka kamerayla çektiğimiz için, yüz tanıma özelliğinden vazgeçilmiş.
Huawei Mate Xs Ekran Özellikleri
Mate Xs'in ekranı katlanabilir yapıda OLED panelden oluşuyor. Açık olarak kullanıldığında tam ekran boyutuyla 8 inçlik görüntü yakalayabildiğiniz Mate Xs, yine bu ekranıyla 2200x2480 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Ekranın piksel yoğunluğu 414 ppi olurken, ekran fazlasıyla çekici görünüyor.
Mate Xs'in ekranını ortadan katlayıp tipik akıllı telefon kullanımına geçtiğinizde ise, bu defa ön tarafta 6.6 inç boyutunda bir ekran kullanıma sunuluyor. Bu ekranın da çözünürlüğü 1148x2480 piksel çözünürlüğünde olurken, ekran en-boy oranı 19:5:9 seviyesinde tutulmuş. Ön yüzden bakıldığında güzel ekranı ve ince kenar çerçeveleriyle iyi bir premium seviyesi akıllı telefondan farksız görünen Mate Xs'in katladığınızda, arkada da ikinci bir ekran daha oluşuyor. Bu ekran da 6.38 inç boyutunda ve 2480x892 piksel çözünürlüğünde.
Huawei Mate Xs Nasıl Kullanılıyor?
Kapalı konumdayken söylediğimiz gibi tipik bir akıllı telefon, ancak ekran kenarlarının ekstra kavisli olmasıyla farklı bir deneyim sunan Mate Xs, tablet formuna da oldukça hızlı şekilde dönebiliyor. Cihazı katlayıp tam ekrana veya tek ekran kullanımına geçerken görüntü anlamında gecikme yaşanmaması sevindirici olurken, arayüzde optimizasyonla ilgili herhangi bir sıkıntı da gözlemlemedik.
Katlanabilir ekranıyla geniş kullanım seçenekleri sağlayan Mate Xs, özellikle tablet formunda multimedya yetenekleriyle öne çıkıyor. Yoğun multimedya içerikleri tüketenler, geniş ekranda oyun oynamayı sevenler ve bol bol video izleyenler için ideal duran ekran, aynı anda birden fazla işi bir arada yapmak için de uygun.
Çoklama Özelliği
Ekran açıkken mesajlarınızı kontrol ederken bir yandan video izleyebilir, sosyal medya güncellemelerinizi görüntülerken diğer yandan farklı uygulamalarda gezinebilirsiniz. Bu konuda Çoklu Pencere özelliği yardımcı oluyor. Ekranın sağından çektiğinizde açılan kısayol menüsü üzerinden bir uygulama simgesini tutup ekrana taşıyarak ekranı bölebiliyor ve iki farklı uygulamayı yan yana kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine kayan pencere özelliğini kullanarak da bir uygulamayı pencere içinde de görüntüleyebiliyorsunuz.
Huawei Mate Özellikler Xs İşletim Sistemi
Hazır telefonun kullanımından bahsetmişken, Mate Xs'in işletim sistemi özelliklerine de değinmek gerekiyor. Android 10 işletim sisteminin kullanıldığı Mate Xs'de, EMUI 10 arayüzü mevcut durumda. Huawei'nin yeni telefonlarında da olduğu gibi Mate Xs'te de Google servisleri bulunmuyor. Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) kullanıldığı Mate Xs, AppGallery uygulama mağazasıyla geniş bir seçenek sunuyor.
Tüm popüler uygulamaları AppGallery üzerinde bulabiliyorsunuz. Halihazırda AppGallery, dünyanın 3'üncü büyük uygulama marketi konumunda ve her geçen gün uygulama yelpazesini genişleterek büyümeye devam ediyor. Huawei, son olarak bunlara Yandex ile yaptığı iş birliğini de ekledi hatta.
Bunun yanı sıra AppGallery uygulama mağazasında MoreApps adında 3'üncü parti çözümü de yer alıyor. Bu uygulama üzerinden de dünya çapında ve yerel olarak en iyi uygulamalara göz atabiliyor ve bunları telefonunuza kolayca yükleyebiliyorsunuz. Elbette Twitter, Messenger, Instagram, Google Haritalar ve daha pek çoğunu bu market üzerinden indirebildiğiniz gibi, ayrıca Facebook ve WhatsApp'ı da yine kendi sitelerinden kolayca telefona indirebilmeniz mümkün. YouTube'u da yine Huawei Browser üzerinden basitçe görüntülyebiliyorsunuz.
Huawei Mate Xs Teknik Özellikleri Neler?
Huawei Mate Xs, selef model Mate X'e göre en bariz güncellemeyi teknik kadrosuyla yaşıyor. Kirin 990 5G işlemciden güç sağlayan cihaz, 7nm+ mimarisine sahip. 8 çekirdekli yapıda olan bu işlemci, günümüzün en güçlü işlemlerinden biri olurken, hem yoğun güç gerektiren uygulamalar hem iyi grafiklere sahip oyunlar için ideal bir performans sağlayacak yapıda.
Özellikle çoklu işlem gerektiren uygulamalar için optimize geliştirilen işlemci ile böylece cihazın doğası gereği çoklu uygulamaların bir arada performans kaybı yaşatmadan çalışmasına vurgu yapılıyor.
Huawei Mate Xs RAM ve Depolama Kapasitesi Ne Kadar?
8 GB RAM sahibi olan Huawei Mate Xs, ayrıca 512 GB kapasitesinde bir depolama alanı içeriyor. İsterseniz bu kapasiteyi Huawei Nano Memory ile genişletebiliyorsunuz, ancak standart bir microSD kart desteği cihazda bulunmuyor.
Performansıyla gayet akıcı çalışan Mate Xs, oyunlarda da hem geniş ekranın avantajından faydalanma olanağı tanıyor hem de gayet iyi bir performans sergiliyor.
Telefonun batarya kapasitesi de 4500 mAh seviyesinde. Bununla beraber tam gün rahat bir çalışma temposu gösteren Mate Xs, gün sonuna kadar yüzde 35 şarj ile ulaşabiliyor. Telefonun kutusunda da 55 watt'lık şarj adaptörü yer alıyor ve bununla beraber hızlı şarj ile birlikte sadece 30 dakika içinde yüzde 85'lik doluluk oranına erişebiliyor.
Huawei Mate Xs Kamera Özellikleri
Evet, biraz da telefonun kameralarından bahsedelim. Huawei Mate Xs, amiral gemisi konumunda kamera yeteneklerine sahip bir telefon kuşkusuz. Ancak telefonda bir selfie kamerası bulunmuyor. Yani Mate Xs'te bir ön kamera yok. Fakat daha iyisi var: Arka kameraları, ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz.
Mate Xs'in ekranı katlanabilir yapıda tasarlandığından, arka kamerayla selfie çekebiliyorsunuz. Bu durumda kendi görüntünüzü de telefonun arkasındaki geniş ekranından görebiliyor ve arka kameraların tüm yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Peki, arka kameralarda neler var?
Telefonun arka yüzünde kenara sıralanan kameralar arasında ana kamera 40 MP ölçüsünde ve f/1.8 diyaframlı, 27mm'lik geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor. Lazer otofokusun bulunduğu ana kameranın altında da 3 kamera da mevcut.
Toplamda 4 kameralı bir telefon olan Mate Xs, kameralarında yine Leica ile çalışmış. 8 MP telefoto lens, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik sensörü olarak kullanılan ToF 3D kameraya burada yer veren Mate Xs, 4K çözünürlüğünde video kaydı da yapabiliyor.
Mate Xs ile kameralarıyla gayet güzel fotoğraflara imza atabiliyor. Gündüz çekim koşullarında gayet doygun ve detay seviyesi yüksek fotoğraflar çekebilen Mate Xs, gece düşük ışık performansıyla da fazlasıyla beğendiğimiz bir model oldu. Ayrıca Huawei'nin diğer amiral gemisi modelleri gibi yüksek orana yakınlaştırma da yapabilen telefon, 30x'e kadar zum yapabiliyor.
Huawei Mate Xs ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak Huawei Mate Xs'in fazlasıyla çekici duran bir telefon olduğu kesin. Aynı zamanda bir tablet pek tabii. Kullanım alışkanlıkları değiştirmesi ve kullandığınızda farklı bir cihaz heyecanı vermesiyle eminiz denediğinizde oldukça beğeneceksiniz. Diğer yandan bakıldığında kuşkusuz bir mühendislik başarısı. Üzerindeki ekranın kıvrılması, iç yüzeydeki menteşe sistemi kolay şeyler değil. Bu yeni kullanım biçimleriyle beraber akıllı telefonlar farklı bir yola girdi ve önümüzdeki dönemde de farklı çeşit formlarda göreceğiz. Bu anlamda tercihi farklılıktan yana olanlar Mate Xs'i tercih edebilirler. Katlanabilir akıllı telefon trendini bir an önce deneyimlemek isteyenler tarafından tercih edilebilir gibi dursa da, elbette pahalı bir telefon olduğu da açık.
Huawei Mate Xs Fiyatı Ne Kadar?
Huawei Mate Xs, fiyatı yüksek bir telefon kuşkusuz. Tam 29.999 TL olarak açıklandı fiyatı ve bu fiyat üzerinden satışa çıktı. Bu fiyatla da bir arzu nesnesi olarak kütüphanemizde yerini alıyor.
CHIP Online Notu: %80
+ En iyi katlanabilir telefon tasarımı
+ Malzeme kalitesi
+ Güzel ekran
+ Üst seviye performans
+ Hızlı şarj süresi
+ Uygun pil ömrü
+ Kullanım seçenekleri
+ Geniş kamera seçenekleri
- Tek hoparlör
- Su koruması yok
- Kablosuz şarj yok
- Fiyatı çok yüksek
Kimler Huawei Mate Xs'i Satın Almalı?
Ekonomik açıdan bütçe sıkıntısı yaşamayan ve yeni teknoloji trendlerini yakından takip edenler Huaei Mate Xs'i değerlendirmek isteyebilirler.
Huawei Mate Xs Alternatifleri Neler?
Huawei Mate Xs'e alternatif olarak Samsung Galaxy Z Flip akıllı telefonu da değerlendirilebilir.
Huawei Mate Xs Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Kirin 990 5G
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.86 GHz & 2.36 GHz & 1.95 GHz
Ekran Teknolojisi: Foldable OLED
Ekran Boyutu: 8.0 inç / 6.6 inç
Ekran Çözünürlüğü: 2200×2480 px / 1148 x 2480 px
Bellek (RAM): 8 GB
Grafik İşlemci: Mali-G76 MP16
Dahili Depolama: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Arka Kamera: 40 MP & 8 MP & 16 MP & ToF 3D
Batarya: 4500 mAh
Çift SIM Desteği: Yok
Wi-Fi: 802.11ac
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Yok
Boyutlar: 78 x 161 x 11 mm
Ağırlık: 300 gr.
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