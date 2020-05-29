29.999 TL Fiyatıyla Dudak Büken Katlanabilir Telefon Mate Xs'i İnceledik!

İşte Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs incelemesi! Mate Xs ile ilk kez karşılaştık ve tüm özellikleriye değerlendirdik. Peki Huawei Mate Xs bu fiyata alınır mı? Huawei Mate Xs özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

29 Mayıs 2020 15:00

Güncelleme: 29 Mayıs 2020 16:01

Ercan Uğurlu