ABD Deniz Kuvvetleri Patlamayan Pil Geliştirdi

Bu şarj edilebilir pilleri uçak yolculuğunda yanınızda taşıyabilirsiniz; çünkü patlama tehlikesi neredeyse sıfır!

ABD Deniz Kuvvetleri Patlamayan Pil Geliştirdi

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

3d değil belki ama aa ve aaa boyutlarında ve 1.6 nominal voltaja sahip şarj edilebilir Nikel-Çinko (ni-zn) piller aliexpress te epey bir süredir satışta.

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