ABD Deniz Kuvvetleri Patlamayan Pil Geliştirdi
Bu şarj edilebilir pilleri uçak yolculuğunda yanınızda taşıyabilirsiniz; çünkü patlama tehlikesi neredeyse sıfır!
ABD Deniz Kuvvetleri, hava yolları endüstrisi ve Samsung'un lityum-iyon pillerle başı dertte. Bunun sebebi, özellikle bu tip pillerin tutuşma riskinin haddinden fazla olması. Ancak yakında bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor; ABD Deniz Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Naval Research Laboratory, NRL) keşfettiği yeni şarj edilebilir nikel-çinko piller, lityum-iyon pillere kıyasla hem daha az patlama riskine sahip, hem de performans olarak oldukça yakın.
Çinko genellikle tek kullanımlık pillerde bulunur, bunun sebebi yeniden şarj edilebilir pillerde kullanıldığında iletken dendritler oluşturuyor ve kısa devreye sebep olabiliyor. NRL'nin kullandığı teknik ise özel olarak tasarlanmış "3D sünger" sayesinde çinkodan geçen akımların eşit olarak dağıtılmasını sağlıyor ve dentritlerin oluşmasını önlüyor.
Bu teknik, güçlü tek kullanımlık piller yaratmaya ek olarak güçlü şarj edilebilir piller de üretebiliyor. NRL'nin ürettiği Ni-3D Zn pilleri, lityum-iyon pillere göre 100 döngü daha fazla şarj edilebiliyor. Bir çok teste tabi tutulan yeni pil, daha hafif olduğu için sadece mobil cihazlarda değil, elektrikli ve hibrit arabalar için de oldukça faydalı olabilir.
NRL yaptığı açıklamada araştırmanın tamamlandığını ve yeni 3D çinko pillerin "Zn tabanlı alkalin piller arasına yerleştirilmeye hazır" olduğunu söyledi. San Francisco temelli pil üreticisi EnZinc, NRL ile birlikte yaptığı çalışmanın ardından pillerin 2019'da piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.
NRL'den Dr. Jeffrey Long şu açıklamayı yaptı: "Enerji olarak eşdeğer olan bu piller çok hızlı şekilde piyasya yerleşebilir. Hem mobil cihazlar hem de otomobiller bu teknolojiden faydalanacaktır. Daha fazla bulunan elementlerle üretilen bu pillerin kullanılması daha güvenli, daha hafif ve en az lityum-iyon piller kadar güçlü."
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
3d değil belki ama aa ve aaa boyutlarında ve 1.6 nominal voltaja sahip şarj edilebilir Nikel-Çinko (ni-zn) piller aliexpress te epey bir süredir satışta.