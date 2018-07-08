Alphabet'in internet projesi Kenya'ya gidiyor
Alphabet'in Project Loon, yani balonlu internet projesinin bir sonraki hedefi, Kenya olabilir!
Kenya'nın bilişim, iletişim ve teknoloji bakanı Joe Mucheru'nun söylediğine göre göre Alphabet, Kenyalı telekom operatörleri ile görüşmelere başladı. Alphabet, hâlâ Telekomlar ile anlaşmaların detaylarını görüşüyor ancak Mucheru'nun ümidine göre anlaşma tamamlandığında ülkenin her bir yanı tamamen kapsama alanı içerisinde olacak.
Firma için devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmak normalde alışılmadık bir şey olsa da, Alphabet görüşmelerde olduğunu doğruladı ama detay vermeyi reddetti. Eğer Loon Kenya'ya ulaşırsa da teknolojinin kamusal olarak ilk denemesi olmayacak. Loon, daha önce de Dünya genelinde bazı noktalarda denenmiş durumda ve en öne çıkan denemelerden biri, geçtiğimiz yıl yaşanan fırtınanın ardından Porto Riko'ya kurulan düzenekti.
Joe Mucheru, planlanan anlaşma ile ilgili yaptığı konuşmada, artık internetin zorunluluk olduğunu ve projenin bitiminden sonra ülkenin her bir parçasının bağlı olacağını söyledi.
Project Loon için bir sözcü de görüşmeleri doğrularken "Dünya genelinde sürekli olarak hükümetler ve telekom firmaları ile sürekli görüşmelerde" olduklarını söylemekteydi.
Levent Öztürk
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