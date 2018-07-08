Alphabet'in internet projesi Kenya'ya gidiyor

Alphabet'in Project Loon, yani balonlu internet projesinin bir sonraki hedefi, Kenya olabilir!

Project Loon Kenya'ya ulaşıyor...

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