Ampul aracılığıyla konuşmalar dinlenebiliyor! Nasıl mı? İşte cevabı...

Dinlemek için herhangi bir harici yazılıma gerek yok. Negev Üniversitesi ve Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacıların yayınladığı makalede, bilgisayar korsanlarının ampullerdeki titreşimleri izleyerek ortam dinlemesi yapabileceği ifade edildi.
Lamphone adı verilen dinleme tekniği, sesin ortaya çıkardığı basınçla ampullerde oluşan titreşimleri ses haline dönüştürüyor.
25 Metre Mesafeye Kadar Dinlenebiliyor
Bu teknikle 25 metreye kadar uzaklıkta konuşmalar dinlenebiliyor. Makalede şu ifadelere yer verildi;
"Asılı ampulün çok hafif titreşmesine neden olan bu yüzeyindeki hava basıncında yaşanan dalgalanmaların, pasif, dışarıdan ve gerçek zamanlı olarak konuşma ve şarkıları yakalamak için telekulak tarafından nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz."
Lamphone Tekniği Nasıl Çalışır?
Makaleye göre bu teknik üç teknolojiyle çalışır; Asılı ampulün uzaktan görüş alanına yerleştirilen bir teleskop, teleskobun üstüne monte edilmiş bir elektro-optik sensör ve sesi yakalamak ve işlemek için bir ses sistemi.
Bir odada bir konuşma gerçekleştiğinde ses, ampulün yüzeyindeki hava basıncında dalgalanmalar yaratarak titreşmesine neden oluyor ve analog elektro-optik sensör daha sonra bu titreşimi optik bir sinyal olarak yakalıyor ve bir ses yakalama algoritması kullanarak işliyor.
Shazam Gibi Sesi Yakalayabilir
Makalede belirtilene göre teknik, Google Cloud Speech API'nin konuşmaları yakaladığı ve Shazam ve SoundHound uygulamalarının müziği yakaladığı gibi 25 metre uzaklığa kadar konuşmaları ve şarkıları yakalayabiliyor.
Lamphone'dan Nasıl Kaçılır?
Ayrıca makalede, 'Lamphone'dan kaçmanın yolunun da daha az ışık yayan daha zayıf ampuller kullanmak olacağı ifade ediliyor. Diğer yöntem ise, daha ağır bir ampul ile titreşimi azaltmak...
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