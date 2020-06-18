Ampul aracılığıyla konuşmalar dinlenebiliyor! Nasıl mı? İşte cevabı...

Ampullerin titreşimleri takip edilerek 25 metre mesafeye kadar konuşmalar dinlenebilir. Araştırma gösterdi ki Lamphone adı verilen bu teknik, konuşmaların dinlenmesine yarıyor. İşte detayları ve alınabilecek önlemler anlatıldı.