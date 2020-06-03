Android 11'in Güç Menüsü, Şimdiye Dek Alıştığımızdan Çok Farklı Görünüyor

Android'in güç menüsü, yakında önemli geliştirmelere sahip olacak. Google, Android 11'de menüye yeni kısayollar ve açma kapama düğmeleri eklemeyi planlıyor.
Sızan bir resim (aşağıda), çok net olmasa da yeni güç menüsünün Android 11'de nasıl olacağına dair ipuçları veriyor. Resimde şu anki basit güç menüsünden tamamen farklı bir ekran yer alıyor. Menüde acil mod ve güç kontrollerinin yanı sıra, çeşitli akıllı ev aletleri için hızlı kontroller de bulunuyor.
Hızlı Kontroller bölümünün üzerinde Google'ın ödeme sistemi Google Pay'e kolayca erişmenizi sağlayan bir cüzdan bölümü görünüyor. Bu işlev firmanın Pixel telefonlarında zaten bulunuyordu, ancak Android 11 ile beraber geliştiricilere açılacak. Yani Samsung, dilerse bu bölümde Samsung Pay kartlarını gösterebilecek.
Telefonu kapatmaya ve kilitlemeye yarayan standart güç düğmelerinin ise en üstte bulunduğunu görüyoruz. Güç menüsünün işlevlerle dolması kafa karıştırıcı olabileceği gibi belirli işlevlere hemen ulaşmayı sağlayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın