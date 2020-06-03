Android 11'in Güç Menüsü, Şimdiye Dek Alıştığımızdan Çok Farklı Görünüyor

Android 11'in sızan güç menüsü (güç düğmesine basınca görünen menü), bu ekranın, daha öncekilerden çok daha farklı olabileceğini gösteriyor.